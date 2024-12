Steven Camelbeke nieuwe T1 bij Racing Waregem A

Onlangs kondigde Jason Tarras aan dat hij Racing Waregem A op het einde van het seizoen verlaat. Naar een opvolger moest men niet lang zoeken. Steven Camelbeke, die knap werk verricht bij Racing Waregem B, krijgt een kans bij de eersteprovincialer.

“Ik ben erg trots dat ik die stap kan zetten en dankbaar voor de erkenning van de club die mij deze kans wil geven”, stelt Steven Camelbeke. “Voor mij is het een nieuwe stap in mijn trainersloopbaan en ik zal proberen om het succesverhaal dat Jason Tarras daar schreef verder te zetten. Omdat wij met de B-ploeg op hetzelfde ogenblik trainen als de A-ploeg, zijn er al goeie contacten tussen beide teams. Bovendien schoven er al verschillende spelers die ik de afgelopen jaren onder mijn hoede had door naar de A-ploeg. Dat zal de integratie nog een stuk gemakkelijker maken.”

Vertekend beeld

“Nu is het echter nog volle focus op de B-ploeg. Met een 1-4 nederlaag tegen Vlamertinge namen wij niet bepaald een goeie aanloop naar de derby op Beveren-Leie. Gelukkig gaven die cijfers een vertekend beeld van de match. Zo hadden wij onze kansen om de score te openen, maar het doelpunt viel aan de overkant. Wij stelden verdiend gelijk, maar tijdens de tweede helft moesten wij met tien man meer ruimte weg geven en een efficiënt Vlamertinge maakte daar dankbaar gebruik van.”

Op KSK Beveren-Leie was de match met een 3-0 voor de thuisploeg bij de rust al gespeeld. “Aanvankelijk hadden wij de match daar goed onder controle, maar Beveren-Leie kwam langzaam opzetten en plots lagen zij twee lengten voor. Bij de doelpunten moesten wij wel in eigen boezem kijken. Daarna konden we geen vuist meer maken.”

“Beveren-Leie wilde duidelijk revanche na de nederlaag in de heenmatch. Zij wilden de derby absoluut winnen en de gretigheid die zij toonden, ontbrak bij ons. Wij hadden liever met een zege en een goed gevoel de winterstop ingegaan, maar anderzijds zal het deugd doen voor de spelers, die al veel gaven, dat de riem er even af kan”.

(IVD)