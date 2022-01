Spionkop wil KSVD ook in 2022 naar overwinningen schreeuwen: “Het Diksmuidse voetbal leeft steeds meer”

Het amateurvoetbal ligt een tijdje stil, maar van zodra het weer mag, zal de Diksmuidse jeugd weer op post zijn om KSV Diksmuide naar de overwinning te schreeuwen in eerste provinciale. De Yellow Blue Butter Army maakte er voor de winterstop al een paar keer een feest van en wil dat in 2022 blijven doen.

Midden december pakte KSV Diksmuide uit met een initiatief dat zeldzaam is in het provinciale voetbal. De club installeerde op vraag van een aantal jeugdspelertjes een heuse spionkop. “Bedoeling is om ons op een positieve manier te laten horen langs de rand van het veld. Aan afbreuk van de tegenstander doen we niet mee, we willen onze eigen ploeg dragen naar mooi voetbal en overwinningen”, liet de club via social media weten.

En daar slaagde de spionkop wonderwel in. Een mooie aanhang jeugdspelers schreeuwde het fanionteam op een positieve manier naar twee thuiszeges en een mooie afsluiter van 2021. “Op de moeilijke momenten stuwen de aanmoedigingen van de spionkop ons echt vooruit”, reageert Kenneth Cardon, rasechte Diksmuideling en kapitein van KSVD. “In de laatste thuismatch van het jaar zette ik een penalty om en ging ik vieren met de spionkop. Dit in een match die voor mij persoonlijk een zware emotionele lading had. Ik was immers gefixeerd op een doelpunt voor mijn grootmoeder, die eerder die week was overleden.”

Thuisreputatie

“Het Diksmuidse voetbal leeft meer en meer onder de lokale bevolking. Er komt steeds meer volk opdagen voor onze thuiswedstrijden waardoor er ook meer sfeer komt langs de lijn. Toen fusieploeg SK Roeselare-Daisel eind oktober met een supporterslegioen bij ons over de vloer kwam, begonnen onze mensen daar spontaan gezangen tegenover te zetten. Ik vermoed dat daar het idee is gegroeid om een eigen spionkop op te richten.”

Enkele weken later was de Yellow Blue Butter Army dus geboren. Een catchy naam. “Die naam kwam er na een rondvraag op social media. Met die naam blijven we trouw aan de regio, want iedereen uit Diksmuide weet wel dat boter een belangrijke historie heeft in deze stad. Met deze spionkop willen we onze thuisreputatie verder opbouwen. We hadden al een sterke thuisreputatie en zijn van plan om die lijn, samen met onze gloednieuwe spionkop, door te trekken in 2022.”

Want Cardon ziet veel potentieel in dit initiatief. “Als je ziet hoe spelertjes en ouders zich tijdens en na de match amuseren, vermoed ik dat dit alleen maar meer mensen uit de regio zal aantrekken. Samen genieten van een ouderwets potje voetbal dicht bij je deur, is toch perfect? Ik wil jong en oud dan ook aanmoedigen om eens te komen proeven van de sfeer en ambiance. Als piepjonge ploeg met veel talentvolle, lokale jeugdspelers staan er in de nabije toekomst nog heel veel mooie momenten voor de deur.”