Sassport Boezinge wil er van bij de competitiestart staan: “Zo snel mogelijk naar nationale”

De ontgoocheling over de uitschakeling in de eindronde is voor Sassport Boezinge amper verteerd, of het nieuwe seizoen staat al voor de deur. Coach Angelo Paravizzini ziet zijn ploeg versterkt en wil nog meer dan vorig seizoen absoluut voor de prijzen spelen.

Later dan de vorige jaren roept coach Angelo Paravizzini zijn spelers pas op 20 juli samen voor de eerste training. “We kwamen eind vorige maand nog samen om de kledij te passen en voor de fysieke testen. Daar werd, rekening houdend met de vakantieperiode, beslist om een week later met de trainingen te beginnen. Ik voelde dat het engagement groot is en dat de groep verder staat dan vorig seizoen dat speelde ook een rol in deze keuze. Wel kreeg elke speler een individueel programma mee zodat we de voorbereiding kunnen aanvatten met een fitte en hongerige spelerskern. De fysieke basis zal er bij elke speler moeten zijn, want ik zal er van bij de eerste training de pees op leggen. ”

Nieuwkomers

Sassport staat voor een intense voorbereiding met een volle kalender. “Op 24 juli moeten we onmiddellijk vol aan de bak”, gaat Angelo Paravizzini verder. “We treffen dan SV Jabbeke in de voorrondes van de beker van België. Daarnaast is er de beker van West-Vlaanderen en houden we nog oefenpotten tegen SK Roeselare-Daisel, KM Torhout en KE Wervik. Bedoeling is om tijdens de voorbereiding een vaste kern van een vijftiental spelers te smeden en er onmiddellijk te staan bij de competitiestart. Onze ambitie zullen we net als vorig jaar niet onder stoelen of banken steken. Wij willen zo snel mogelijk de stap naar nationale zetten, en dan nog liefst met de titel. Dat er heel wat sterke ploegen uit de reeks verdwenen zijn, betekent niet dat het niveau minder hoog zal liggen. Ik verwacht dat de stijgers hun goede flow zullen willen doortrekken en moeilijk te bekampen zullen zijn.”

“Enkele sterkhouders hebben andere oorden opgezocht maar zelf hebben we ook niet stilgezeten tijdens de transferperiode”, duidt de Roeselarenaar. “Met Jordy Loncke, Kenneth Deceuninck en Thibau Laevens die overkomen van Roeselare-Daisel, en Gillian Vervacke die de stap van KVK Westhoek zet, hebben we een jongens aangetrokken die fysiek op de top van hun kunnen zijn. Kevin Chateau (BS Westhoek) en Yoerie Flederick (SK Blankenberge) brengen ons ervaring en gestalte bij. Robbe Tant (Mandel United) gaat de strijd tussen de palen aan, en ook Thomas Brien (KSK Geluwe), Thomas Timmerman (KSK Zwevezele), Jarne Wydoodt (KVK Westhoek) en Imad Zmimer (KSK Geluwe) moeten ons wapenen voor de titelstrijd.”