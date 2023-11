Romain Haghedooren stopt als coach bij KSK Oostnieuwkerke: “Twee seizoenen vechten tegen degradatie is moeilijk”

Eersteprovincialer KSK Oostnieuwkerke moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Romain Haghedooren gaf immers zondagavond na de verloren thuiswedstrijd tegen Dottenijs zijn ontslag.

“Ik zat in totaal 2,5 jaar bij Oostnieuwkerke en altijd moest ik ermee vechten tegen de degradatie. Dat vraagt immens veel van een trainer. Gisteren was de druppel om te beslissen af te haken. Tegen Dottenijs waren we nochtans 1-0 voor gekomen, maar erna hebben we echter teveel domme fouten gemaakt die een nieuw verlies inleiden. Ik wil echter het beste voor deze vereniging en heb dan maar de eer aan mezelf gehouden. Het was geen gemakkelijke beslissing want iedereen van Oostnieuwkerke is een deel van mijn familie geworden. En wat nu? Laat duidelijk zijn dat ik niet hals over kop ga tekenen bij een andere club. Als er een aanbieding komt, ga ik die wel overwegen want ik kan niet zonder voetbal.”

Vechten tegen bierkaai

Maandagavond was er beheerraad bij Oostnieuwkerke. Eén van de agendapunten was natuurlijk het ontslag. “Romain was het duidelijk beu te moeten vechten tegen de bierkaai”, aldus bestuurslid Dimitri Geerolf. “Tegen Meulebeke had hij al een eerste ultimatum gesteld, maar toen werd gewonnen. Na het verlies nu tegen Moen en Dottenijs volgde toch zijn ontslag. We respecteren natuurlijk zijn beslissing, maar kunnen er als club ook niks aandoen dat er terug drie langdurig geblesseerden zijn dit seizoen.”

Wellicht gaan de assistenten Stijn Seys en Nico Georges tijdelijk de trainingen en/of wedstrijden leiden tot er een vervanger is aangeduid. “Sowieso hopen we op een snelle ommekeer in de resultaten want onze vereniging verdient niet opnieuw tegen de degradatie te moeten vechten. Zelf had ik er ook meer van verwacht en ben er nog steeds van overtuigd dat – als we compleet zijn – we nooit in de problemen zouden komen.”