Romain Haghedooren (SK Oostnieuwkerke – 1): “Nog twee keer winnen”

De situatie zag er voor KSK Oostnieuwkerke lang slecht uit, maar na een sterke reeks lijkt het zich toch te redden. Voorwaarde is wel dat het nog enkele zeges boekt. Dat beseft ook Romain Haghedooren (36): “We hebben na Nieuwjaar een betere reeks neergezet. Dat kwam doordat onze langdurig geblesseerden stilaan terugkwamen en de Franstalige kwaliteitsinjectie zorgde voor meer concurrentie. Dat zorgt ervoor dat we nu ons lot volledig in eigen handen hebben. In de laatste drie wedstrijden moeten we naar mijn mening toch zeker proberen te winnen tegen Veurne en het al veroordeelde Jabbeke. Met het bestuur en de technische staf rekenen we op een verlengd verblijf in eerste provinciale. In dat opzicht hebben we al negen transfers gerealiseerd met Antoine Desloover (WS Lauwe), Jordi Loncke (Boezinge), Gregory Hermans (SK Roeselare-Daisel), Sven Lugghe (Dosko Beveren), Jean-Baptist Devolder (Anzegem), Jari Braekeveldt (Harelbeke), Lucas Mispelaere (Wevelgem), Quinten Samyn (Zedelgem) en Jeroen Vlieghe (Wervik). De Franstalige spelers vertrekken, omdat het bestuur meer jongens uit de streek aan het werk wil zien. Zelf ben ik heel blij met wat we gerealiseerd hebben. Normaal is het ons doel om nog eens een rustig seizoen in eerste provinciale te kunnen draaien, al moeten we ons eerst zien te redden dit jaar.” (SBR)

Zaterdag 15 april om 18 uur: Oostnieuwkerke – Veurne.