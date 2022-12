Romain Haghedooren (KSK Oostnieuwkerke – 1) verliest de moed niet: “Groep moet leren uit fouten”

De meest opmerkelijke uitslag afgelopen weekend kwam uit eerste provinciale. KSK Oostnieuwkerke verloor met maar liefst 9-1 (!) bij Racing Waregem A. Enkele spelers weigerden achteraf te reageren, wellicht uit ontgoocheling. De 36-jarige hoofdcoach Romain Haghedooren stond wel de pers te woord over de blamage.

“Eigenlijk is het een match om heel snel te vergeten, maar eigenlijk ook niet. Daarvoor was de ploegprestatie eigenlijk te dramatisch”, aldus Romain Haghedooren. “Zeker het feit dat mijn opdrachten zomaar in de wind werden geslagen door iedereen ligt me bijzonder zwaar op de maag en zal nog eens besproken worden in de kleedkamer. Ik verwacht dan ook een stevige reactie van iedereen en dat is dus zondag tegen Meulebeke.”

KFC Meulebeke is een ploeg die de Oostnieuwkerkse trainer niet onbekend is. “Net voor Nigel Smith op Ter Borcht toekwam, heb ik daar voor een aantal weken overgenomen. Veel jongens ken ik nog vanuit deze periode. Als we straks nog iets willen maken van onze competitie dan hebben we weinig keuze. Er moet gewoon gewonnen worden. Geen evidentie, want onlangs zag ik deze gasten nog aan het werk.”

“Mentaal soms moeilijk om wekelijks te bikkelen voor het behoud”

“Zeker na hun trainerswissel is het een ongeslagen team geworden. Zelfs leider Wevelgem hebben ze twee punten afhandig gemaakt. Ik verwacht dus wel een pittige wedstrijd van twee ploegen die voluit voor de winst zullen gaan. Hopelijk hebben mijn gasten ondertussen veel geleerd uit hun gemaakte fouten.”

Toekomstvisie?

Veel ploegen zijn voorzichtig met de gesprekken naar volgend seizoen toe begonnen. Ook Romain ging reeds langs bij voorzitter Dimitri Geerolf. “Voor beide partijen is het moeilijk om nu te beslissen om met elkaar door te gaan. Daarvoor zitten we nu in een te moeilijke periode. Zelf heb ik wel mijn visie uitgesproken waar ik met de ploeg naartoe wil.”

“Aan het bestuur nu om te toetsen of dit ook hun toekomstvisie is, maar jaarlijks bikkelen tegen de degradatie is niet aan de orde. Vorig jaar is het mij nog gelukt om de ploeg in eerste te houden, nu heb ik de moed ook nog niet verloren, maar mentaal is het soms wel moeilijk.”

(SB)