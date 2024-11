Rode lantaarn Club Roeselare (1) gelooft in beterschap

Promovendus Club Roeselare zit na vorig weekend met de rode lantaarn in eerste provinciale opgezadeld. De ploeg van coach Christ Vandevijvere speelde nochtans niet onaardig tegen het derde geklasseerde Zwevegem maar verloor met het kleinste verschil (0-1).

“Veel collega-trainers zouden ongetwijfeld de vele afwezigen als excuus inroepen, zelf doe ik dat nooit. Feit is wel dat het bij ons drie bepalende spelers zijn: Arne Hélin, Jasper Cafmeyer en Thomas Lubaszka. Iedereen was ook gewaarschuwd dat er tussen eerste en tweede provinciale een groot niveauverschil zit. Tegen Zwevegem kregen we in de eerste helft twee heel goeie kansen, maar viel het doelpunt aan de overkant door het afstraffen van een foutje. Onze mindere periode is begonnen enkele weken na het pijnlijke verlies tegen Bredene (ook 0-1 trouwens). Daarna verloren we ook tegen Heestert (3-2) maar de pijnlijkste nederlagen waren toch deze tegen Oostnieuwkerke en Jong Male, waar we ook een overwinning geboekt konden hebben. We zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Desondanks blijf ik geloven in snel beterschap. Daarvoor werkt iedereen veel te hard op training en in de matchen.”

Terugkeer

Zondag wacht een trip naar Marke, de ploeg in vorm? “Als nieuwkomer verloren ze de eerste twee competitiewedstrijden, daarna niks meer. Je kan hen dus inderdaad wel die titel geven, aan ons nu om daar oplossingen voor te vinden. Voor de club in zijn totaliteit zou het goed zijn om met een overwinning uit te pakken zodat we weer weg zijn van die laatste plaats”, aldus Christ.

In de selectie keert Bram Hélin terug na schorsing, Jasper Cafmeyer en Arne Hélin werken aan hun terugkeer. Hoelang Lubaszka buiten strijd zal zijn is moeilijk in te schatten en dan is het nog afwachten als het beroep op de schorsing van Vincent Provoost baat had. (SBR)

Zondag 10 november om 15 uur: KFC Marke – Club Roeselare.