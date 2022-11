Robbe Platteeuw (KSK Oostnieuwkerke – 1): “We zijn jong, maar voeren onze taken uit”

In eerste provinciale pakte KSK Oostnieuwkerke vorig weekend uit met ‘de verrassing’ van de speeldag door Blankenberge puntenloos huiswaarts te sturen (2-0). De 22-jarige Robbe Platteeuw kon opnieuw de nul houden.

“Zo’n score hadden we vooraf zeker niet verwacht, wetende dat een viertal basisspelers door omstandigheden afwezig waren”, zegt de doelman. “Zelf had ik stiekem gehoopt op een punt. De twee extra punten zijn natuurlijk mooi meegenomen en zijn er doordat we de juiste vechtersmentaliteit getoond hebben. Als we zo kunnen blijven strijden, zal Oostnieuwkerke zeker op een rustige manier kunnen eindigen, zoals we bij de competitiestart hadden gehoopt.”

Kloofje slaan

Zondag wacht alweer een belangrijke opdracht, bij RC Lauwe.

“Puur afgaande op de klassering, is het een ploeg die we moeten aankunnen. Als we winnen, slaan we een onderlinge kloof van negen punten. Dan zijn we toch voor een tijdje van hen verlost, in de strijd om het behoud. Ik zag ze tegen Zedelgem aan het werk en merkte dat ze vooral achteraan soms foutjes maken. Aan ons om, met onze bijna volledige kern, daarvan te profiteren.”

“Ons eerste doel blijft natuurlijk zo snel mogelijk zekerheid krijgen over het behoud. Veel mensen hebben waarschijnlijk gedacht dat we daarin moeilijk zouden slagen, maar nu blijkt toch dat we meer kwaliteit in onze rangen hebben dan gedacht. We zijn natuurlijk een heel jonge ploeg, maar we voeren de opdrachten perfect uit. Dat verklaart ook dat we de laatste twee weken maar één tegendoelpunt hebben geslikt. Op die basis moeten we nu verder werken”, aldus de 22-jarige arbeider uit Izegem. (SBR)

Zaterdag 5 november om 18.30 uur: RC Lauwe – KSK Oostnieuwkerke