Racing Waregem viert tachtigste verjaardag

Dit jaar blaast Racing Waregem tachtig kaarsjes uit. De Rassing kan terugblikken op een rijke geschiedenis, waarin de club zelfs even kon proeven van tweede klasse. Vandaag is Racing Waregem een stabiele eerste provincialer.

De eerste bronnen dateren uit 1941. Jonge mannen speelden regelmatig een partijtje voetbal op de weide naast café De Meerlaan op de Kleithoek. Het kiekenkot van de cafébaas werd opgekuist en meteen waren er ook kleedkamers. Omdat De Klauwaerts, een ploeg uit Ingooigem, door het uitbreken van de oorlog gestopt was met voetballen, verhuisde de blauw-zwarte uitrusting naar de Kleithoek. Racing Kleithoek speelde vriendschappelijk, tegen Kapelhoek Waregem, Anzegem Heirweg, Anzegem Statie, Tiegem, Wortegem… Nogal eens ontaardden die matchen echter in slaande ruzies, meestal onder de supporters. Een trainer was er niet, maar wel een bestuur, met Theophiel Waelkens, Wieske Loosveldt, Gustaaf Coudyzer en Valère Demunster.

In 1943 was de tijd rijp om aan te sluiten bij de KBVB, onder de vleugels van Waregem Sportief. De naam werd veranderd in Racing Waregem en het team werd beschouwd als een reserveploeg van Waregem Sportief.

Zowaar een trainer

Een jaar later kreeg de Rassing een eigen stamnummer: 3302. Na een sterk seizoen verloor het de titelwedstrijd tegen Moeskroen met 2-1. Omdat het veld op de Meerlaan te klein was, werd verhuisd naar de Biest, waar vijf jaar gespeeld werd. In die periode, met soms ruim 500 toeschouwers, klom de club op van vierde naar tweede provinciale. Dokter Jozef Vanryckeghem was de eerste trainer; later zou hij zijn taak doorgeven aan Jerome Mahieu.

In 1950 moest Racing weer verhuizen. De club vond een nieuwe thuisbasis in Nieuwenhove, achter het café Duifke Lacht langs de Deerlijkseweg. Maar de trainers volgden elkaar in sneltempo op en de club zakte naar vierde provinciale. Die moeilijke tijd werd afgesloten met een nieuwe verhuis, naar de Kapellestraat; daar zou men 24 seizoenen voetballen.

In het seizoen 1960-1961 behaalde Racing haar eerste kampioenstitel; de viering van de promotie naar derde provinciale werd opgeluisterd door niemand minder dan Rocco Granata. In het seizoen daarop begon de jeugdwerking, met een kadettenploeg. Ondertussen onderging het bestuur alweer een wijziging, met Wieske Loosveldt als voorzitter en als secretaris André Loosveldt, die eind 1969 opgevolgd werd door Paul Deveugele. Er werd ook een steuncomité opgericht, met de later vertrouwde namen van Frans Balcaen, Roger Vanhoutte, Frans Vervaecke en André Leroy. De ploeg speelde ondertussen jojo in de verschillende reeksen.

De eerste titel werd gevierd met Rocco Granata

In het begin van de jaren zeventig bracht trainer Lucien Vandenbossche, de ex-doelman van SV Waregem, de ploeg in drie jaar van derde naar eerste provinciale. Voor 3.100 toeschouwers verloor Racing van Harelbeke met 0-1; dat won daarna ook de testmatch, met 4-2, en werd kampioen. In de herkansing tegen Wenduine haalde Racing het met 1-2; de club promoveerde ook naar eerste provinciale. In 1972 won Racing zijn eerste Beker van West-Vlaanderen, maar na één seizoen zakte het weer naar tweede, en dan naar derde provinciale. Ondertussen was de club uitgebreid met heel wat jeugdploegen, en een nieuwe verhuis drong zich op.

Triomf onder Dekenne

De eerste match in de Sint-Jansweg werd gespeeld op 11 november 1978: Racing Waregem klopte Racing Lauwe met 2-1. Op het einde van het seizoen 1982-1983 promoveerde Racing weer naar eerste provinciale, maar daarna pendelde de club tussen eerste en derde provinciale. In 1997 slaagde de Rassing er dan in om de poort naar vierde klasse open te beuken, maar dat avontuur duurde slechts één seizoen.

Danny Ottervaere, ex-jeugdvoorzitter Antoon Vercaemst en Dirk Longueville, die samen met Rik Furniere en Francky Vanderghinste de meeste dienstjaren tellen onder de nog actieve leden van de club. © IVD

Ondertussen was er een beheerraad opgericht, onder leiding van Jan Devos en Theo Damman, en dat was het begin van een sportief hoogstaande periode. Racing Waregem promoveerde in 2001 opnieuw naar vierde klasse. In zijn derde seizoen daar werd het kampioen, met vijftien punten voorsprong: derde klasse was een feit. Na een seizoen in de middenmoot pakte Racing onder leiding van Franky Dekenne een eindrondeticket; het won de nacompetitie en mocht voor het eerst aantreden in tweede nationale! Dat avontuur duurde helaas slechts één seizoen, en in 2014 zakte de ploeg naar vierde klasse. Twee jaar later volgde de degradatie naar eerste provinciale.

Ei zo na was er op dat ogenblik geen sprake meer van Racing, maar in maart 2014 had een nieuwe bestuursploeg – met Ivan Vanovervelt, Hendrik Moerman, Nico Delmulle, Pieter Vandeputte, Kurt Naesssens en Steven Putman – de club van de ondergang gered. Ivan Vanovervelt werd de nieuwe voorzitter: de vijfde, na Wieske en Henri Loosveldt, Frans Balcaen en Jan Devos.

38 ploegen

De club speelt nog altijd in eerste provinciale en heeft 38 ploegen in competitie, van eerste provinciale tot G-voetbal. In mei wordt begonnen met de bouw van de nieuwe kleedkamers en de uitbreiding van de kantine. En dit weekend nemen liefst 104 ploegen deel aan het paastornooi van de tachtigjarige club. (Ivan Demeulemeester)