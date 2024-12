Racing Waregem is aan een sterke reeks bezig

De jongste weken zette Racing Waregem A een sterke reeks neer waardoor het opschoof naar de top vijf. Dat wordt ook de doelstelling dit seizoen. Jörg Dutoit was één van de sterkhouders de afgelopen weken in de ploeg van trainer Jason Tarras, die op het einde van het seizoen afscheid neemt van de club.

“Het loopt vrij goed voor mij en ook voor de ploeg, want wij wonnen de jongste zes matchen vier keer en speelden één keer gelijk”, stelt Jörg Dutoit. “Ik speelde al elke minuut en heb geen last van blessures. Ik had mij voorgenomen dat het mijn laatste seizoen zou zijn, maar ik doe er, als het verder zo vlot loopt, zeker nog één seizoen bij.”

Vlot scoren

“Normaal zou ik probleemloos mijn overeenkomst verlengd hebben bij Racing Waregem. Nu ik echter vernam dat de trainer stopt op het einde van het seizoen, moet ik nog eens nadenken waar ik dat laatste jaar zal rondmaken. Onze trainer Jason Tarras ken ik al jaren en ik kan mij erg goed vinden in zijn aanpak op training. Ik ben niet meer van de jongste en daar heeft hij zeker oog voor. Hij kent zijn groep door en door en weet iedereen op een perfecte manier te benaderen. Dat is één van zijn sterktes. De jongste weken liep het dus heel goed voor de ploeg en wij scoorden ook erg vlot en daar is de inbreng van Jordy Beirlaen heel belangrijk”, vervolgt Jörg.

Resterende matchen

“Ik speel in de spits graag samen met iemand die diep gaat. Vroeger was dat één van mijn specialiteiten, maar nu ben ik meer de man van de assist geworden. Bij Racing Waregem is de top vijf de doelstelling en dat is zeker haalbaar als wij op datzelfde niveau blijven spelen. Op Oostnieuwkerke had ik op een driepunter gerekend, maar wij moesten vrede nemen met een gelijkspel. Hoewel wij een strafschop misten, was dat misschien wel een juiste uitslag. De resterende twee matchen reken ik nog op minstens een vier op zes. Zedelgem en Wevelgem zijn echter niet de minste tegenstanders. Zedelgem is vooral op verplaatsing erg lastig, maar thuis klopten wij hen vorig seizoen toch ook met 5-0. Dit keer zal het misschien zo’n vaart niet lopen, maar thuis moeten wij zeker de drie punten kunnen pakken”, besluit Jörg Dutoit. (IVD)

Zondag 8 december om 15 uur: Racing Waregem A – Exc. Zedelgem.