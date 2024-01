Pieter Geldof (KFC Varsenare) slachtoffer van vluchtmisdrijf: “De dader liet me bewusteloos achter”

Het zal je maar overkomen. Je bent een gedreven voetballer in eerste provinciale en je verzorgt je lichaam het hele jaar door. De vrijdag voor Kerstmis ga je lekker eten met je vriendin in het centrum. Je neemt de fiets, drinkt nauwelijks en op de terugweg word je weggemaaid door een dronken automobilist, die op de koop toe vluchtmisdrijf pleegt. Het overkwam Pieter Geldof, kapitein bij KFC Varsenare.

Pieter Geldof kon twee weken lang zijn zelfstandig beroep als kinesist niet uitoefenen en blijft nog ettelijke weken van de velden verwijderd. Hij begrijpt niet hoe iemand zoiets kan aanrichten en dan zonder schroom kan wegrijden. Wij vatten het evenmin. “Ik herinner me nog goed dat mijn vriendin en ik iets voor 23 uur aan het fietsen waren langs de Koningin Elisabethlaan. Plots hoorden we gierende banden. Een wildeman had een minderjarig meisje aangereden en, allicht bij het overtrekken van zijn stuur, kwam hij tegen mij en mijn vriendin terecht. Mijn hoofd beukte tegen de wagen en vervolgens keilde ik bloedend tegen de straatstenen. Daarna herinner ik me niets meer. Ook mijn vriendin geraakte gekwetst, maar bleef bij bewustzijn”, doet hij zijn verhaal.

“Mijn vriendin vertelt dat, terwijl ik bewusteloos lag, de dader in paniek aan mij kwam schudden en verbaal agressief werd. Zij maande hem aan zijn auto in alle rust aan de kant te zetten terwijl zij de hulpdiensten belde. De man leek gevolg te geven aan haar voorstel maar stapte in en vlamde weg. Intussen was ook het minderjarig meisje, dat eerst werd aangereden, wenend tot bij ons gekomen. Even later kwam ik bij bewustzijn, maar mijn hoofd bleef bloeden. Er zitten nu nietjes in mijn hoofd en in mijn elleboog. We kwamen er gelukkig vanaf zonder breuken, maar sukkelen met open wonden.”

Nummerplaat

“In alle commotie heeft niemand van de betrokkenen of van de toegelopen kijkers op de nummerplaat van de dader gelet. Al wat wij weten, is dat de dronkenman met een grijze auto reed en tegen mijn vriendin murmelde voor hij vluchtte: Ik heb gedronken. Zelf moest ik een ademtest ondergaan, maar die was negatief. Ik hoop dat de dader dit artikel leest en tot inkeer komt en niet meer dronken in de wagen stapt. Maar dat is allicht wishful thinking.” (JPV)