Olivier Delcampe buiten strijd bij KFC Varsenare A (1e)

De prestaties van KFC Varsenare A mogen gezien zijn in eerste provinciale. Na de puntendeling tegen Ardooie prijken de jongens van Stefaan Ameel op een gedeelde zevende stek. Blessureleed is hen nochtans niet vreemd. Uit de B-ploeg worden regelmatig valabele elementen overgeheveld. De jeugdwerking rendeert al jaar en dag.

Voor nieuwjaar ontvangt KFC Varsenare A nog Wevelgem City A, dat één punt minder telt, en wordt nog de verplaatsing ondernomen naar nummer twee Sassport Boezinge A. Olivier Delcampe hoopt na nieuwjaar opnieuw voluit mee te draaien. “Nooit eerder was ik zolang buiten strijd. Mijn mediale band in de knie scheurde ik in Rumbeke, op 21 september. Het was in minuut 82, drie minuten eerder had ik geel voor de neus geduwd gekregen. Mijn revalidatie bij vriend en ploeggenoot Pieter Geldof, in zijn kinesistenpraktijk in Oostkamp, verloopt naar wens en zit er bijna op. Heel stiekem hoop ik om nog eens geselecteerd te worden in het huidige kalenderjaar maar anderzijds mag ik niets forceren. Op training lukt alles.”

Ouderdomsdekens

“Het kriebelt natuurlijk om weer voluit te gaan in de wedstrijden. Ons jonge geheel kan immers wat ervaring gebruiken. Bekijk de ploegopstellingen: de meeste spelers zijn na het jaar 2000 geboren. Onze doelman Kenneth Vonck is een uitzondering, net als Pieter De Lille, Pieter Geldof en ikzelf. Samen met Pieter Geldof doorliep ik alle jeugdrangen, we studeerden aan dezelfde scholen en kwamen in het eerste elftal. Nu hoop ik enkel dat mijn lichaam geen sleet begint te vertonen.”

“Met Wim Lampo verloren we een prima T2 op het einde van vorig seizoen. Zijn opvolger Jason Lava werkt zich te pletter om T1 Stefaan Ameel optimaal steun te verlenen, al moet die neofiet natuurlijk leergeld betalen. De sfeer tussen de kernleden blijft hoe dan ook optimaal: net dat blijft onze grote sterkte. Verstandige jonge mensen luisteren gretig naar die gelouterde ouderdomsdekens, al geldt andersom hetzelfde.” (JPV)

Zaterdag 7 december om 19.45 uur: KFC Varsenare A – SV Wevelgem City A.