Obie De Smet ontvangt met RC Lauwe leider Wevelgem: “We moeten de ruimte klein houden”

De ene speeldag is de andere niet in eerste provinciale. Vorige week moest RC Lauwe tegen hekkensluiter Jabbeke (1-3) de bittere kelk tot op de bodem ledigen. Deze week haalde Racing zijn gram op Deerlijk, ging er met 3-4 winnen. “Een deugddoende zege die ons weer onder de mensen brengt”, lacht Obie De Smet.

De nederlaag tegen Jabbeke kwam hard aan, maar sloeg duidelijk geen diepe wonden. Deerlijk, tot voor enkele weken nog de nummer twee, werd het kind van de rekening. Wie met 3-4 kan gaan winnen op Deerlijk, moet bekwaam zijn om het behoud te verzekeren. “Dat denken wij ook”, beaamt de 20-jarige Obie De Smet. “Met amper 3 op 27 was onze start dramatisch. Sinds T1 Lieven Dheedene de fakkel overnam, gaat het met 10 op 18 de goede richting uit. Ook voor mezelf was de komst van onze nieuwe trainer een verademing.”

Transfermolen

Ondertussen is de transfermolen op volle toeren gekomen. “Of ik volgend seizoen nog de kleuren van RC Lauwe verdedig?” herhaalt Obie De Smet.

“Die kans zit er dik in. Er moet nog gepraat worden, maar van mijn kant sta ik niet te popelen om hier te vertrekken. Eerst wil ik er alles aan doen om het behoud te verzekeren. Dat moet kunnen. De sfeer zit goed en er is voldoende kwaliteit aanwezig.” Komende zaterdag is RC Lauwe in een burenduel verwikkeld met SV Wevelgem City.

“Tegen de leiders hebben we nog iets goed te maken. In de heenronde kregen we er weinig in de pap te brokken, verloren er met 3-0. Deze keer moet het anders en beter. Van bij de aftrap moeten we bij de les zijn. We moeten in ieder geval de ruimte klein houden en hen voortdurend het leven zuur maken”, besluit Obie De Smet. (AV)