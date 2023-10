Milan Beuckels (18) gaat met KSV Diksmuide (1) resoluut voor periodetitel: “We leggen onszelf geen druk op”

Na de 9-0-overwinning van de week ervoor trok KSV Diksmuide de lijn gewoon door met een 0-1-zege op het veld van concurrent Varsenare. Met 21 op 24 staan de Boterjongens in poleposition voor de eerste periodetitel.

Wat KSV Diksmuide in de eerste acht matchen op de mat legde, is ronduit indrukwekkend te noemen. Op een 1-0-nederlaag in Lauwe na kan het jonge team van coach Dieter Vandendriessche na acht matchen nog een perfect rapport voorleggen. “We kenden inderdaad een opvallend sterke start”, knikt Milan Beuckels, die ondanks zijn 18 lentes al uitgegroeid is tot een sterkhouder. “Ook in Lauwe hadden we het gevoel dat er meer in zat, maar met 21 op 24 zijn we uiteraard meer dan tevreden.”

Organisatie

“We hebben een groep die heel sterk aan elkaar hangt, wat mee aan de basis ligt van dit succes. We kunnen goed omgaan met tegenslagen en komen er als ploeg telkens sterker uit. Natuurlijk schuilen er ook bijzonder veel voetballende kwaliteiten in deze kern, anders sta je na acht matchen niet aan de leiding in de hoogste provinciale reeks. We zijn zeer sterk in balbezit, terwijl er in balverlies een goede organisatie staat. We creëren veel kansen en geven amper iets weg. Dan kom je natuurlijk al een heel eind.”

“Statistieken zijn voor mij niet zo belangrijk, maar het geeft wel aan dat ik mijn start niet gemist heb”

De Lombardsijdenaar is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Dieter Vandendriessche. “Tot nu toe ben ik dan ook heel tevreden over mijn seizoen. Ik mocht elke wedstrijd starten en heb bijna altijd de 90 minuten volgemaakt. Met vier doelpunten en drie assists kon ik ook al mijn steentje bijdragen aan de resultaten. Statistieken zijn voor mij niet zo belangrijk, maar het geeft wel aan dat ik mijn start niet gemist heb. Toch heb ik mijn maximum nog lang niet bereikt en weet ik dat ik nog heel veel stappen kan zetten.”

Nationale reeksen

De aanvallende middenvelder is intussen toe aan zijn zesde seizoen bij KSV Diksmuide. “Na mijn eerste voetbalstapjes bij Davo Westende te hebben gezet, kwam ik via KV Oostende in Diksmuide terecht. Ik werd hier meteen goed ontvangen en ben intussen al bezig aan mijn derde seizoen bij de eerste ploeg. Mijn ambitie is om dit seizoen met Diksmuide te promoveren naar de nationale reeksen, maar ik denk dat we het stap per stap moeten bekijken. We zien wel waar het schip uiteindelijk strandt. Ik wil graag zo weinig mogelijk minuten missen en zoveel mogelijk beslissend zijn.”

Met slechts twee matchen in de eerste periode te gaan en twee punten voorsprong op achtervolgers WS Lauwe en vier op FC Varsenare kunnen de Boterjongens zich binnenkort misschien al van ticketje voor de eindronde verzekeren. “Dit was aan het begin van het seizoen niet meteen onze doelstelling, maar nu we daar staan en er zo dichtbij zijn, is dat natuurlijk wel veranderd. We leggen onszelf geen druk op, maar willen wel heel graag die periodetitel pakken.”

Zaterdag kan KSVD al een grote stap zetten richting eerste periode tegen Waregem, dat zevende staat met 14 punten en al kon verrassen tegen WS Lauwe. Een te duchten tegenstander dus. “Waregem is een ploeg waar je nooit klaar mee bent. Elk jaar zijn dat moeilijke wedstrijden en dat zal komend weekend niet anders zijn. Het is een niet te onderschatten tegenstander, maar met onze kwaliteiten ben ik ervan overtuigd dat we de drie punten thuis moeten kunnen houden”, besluit de tweedejaarsstudent lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie.