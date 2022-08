Lukas Mispelaere (SV Wevelgem City) zit in wachtkamer eerste ploeg: “Telkens tonen dat ik klaar ben”

SV Wevelgem City won vorige zondag zijn eerste bekerwedstrijd met 2-1 van SC Zonnebeke. Zondag om 16 uur krijgen de Vlassers het Vlaams-Brabantse Tempo Overijse op bezoek. “Op eigen veld zijn we niet kansloos”, hoopt de 19-jarige doelman Lukas Mispelaere.

SV Wevelgem City beschikt met Wouter Deman en Lukas Mispelaere over twee goede doelmannen. De 31-jarige Deman geniet momenteel nog steeds de voorkeur. Omdat Wouter vorige zondag nog op vakantie was, kwam de 19-jarige Lukas Mispelaere tussen de palen. De Wevelgemnaar bewees andermaal dat T1 Dylan Vanhaverbeke op hem kan rekenen. “Zoveel werk kreeg ik niet op te knappen”, blijft de Wevelgemse goalie bescheiden. “Wij waren doorlopend de betere ploeg. Er zaten grotere cijfers in, maar we morsten met de kansen. Niet abnormaal. Tenslotte begint het grote werk pas in het eerste weekend van september.”

Wachtkamer

Lukas Mispelaere is naast doelman ook de zoon van voorzitter Vincent Mispelaere. “Daarom geniet ik nog geen voorkeursbehandeling”, reageert de Wevelgemnaar. “Ik moet zoals iedereen mijn plaats verdienen. Momenteel zit ik nog altijd in de wachtkamer van de eerste ploeg. Iedere keer dat ik mijn kans krijg, moet ik bewijzen dat ik klaar ben voor het grote werk. Uiteraard zou ik graag het nummer één op mijn rug krijgen, maar ik heb nog tijd. Zolang Wouter (Deman, AV), zich niet laat betrappen op grote blunders, zal ik geduldig mijn kans moeten afwachten en iedere gelegenheid aangrijpen om te bewijzen dat de trainer op mij kan rekenen. Trouwens, Wouter Deman mag dan mijn concurrent zijn, daarom zijn we nog geen vijanden. Met Wouter kan ik best opschieten. Tenslotte kan ik van hem nog veel leren. Ik krijg van hem regelmatig tips om alsnog beter te worden.”

Als zoon van de voorzitter krijg ik geen voorkeursbehandeling

Doorbekeren

Na de 2-1 zege tegen SC Zonnebeke krijgt Wevelgem zondag Tempo Overijse over de vloer. De Vlaams-Brabanders doen hun ding in derde afdeling en wonnen vorig weekend met afgetekende 4-0 cijfers van Schaarbeek. “De beker is voor ons geen doel op zich, maar we willen graag lang bekeren. Bekerwedstrijden worden nu eenmaal intenser betwist dan een doorsnee oefenmatch. Overijse wordt sowieso een moeilijke noot om te kraken, maar we spelen voor eigen volk. De trainer zal ons in ieder geval niet moeten motiveren”, besluit Lukas Mispelaere. (FV)