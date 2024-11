Luka Talloen groeit uit tot vaste waarde bij Zedelgem (1)

Na een barslechte seizoenstart herpakten de jongens van kersverse hoofdcoach Tom Van Hulle zich dusdanig dat ze opklommen naar de veilige middenmoot. Het onterechte thuisverlies tegen Marke tempert enigszins de euforie, al is de hele vereniging erop gebrand om te stunten in Moen, de rivaal die één punt minder telt.

Ter gelegenheid van de competitieopener was Luka Talloen niet geselecteerd. De week daarop kreeg hij een zitje in de dug-out. Op 12 oktober, op bezoek bij Wevelgem City, veroverde de prille twintiger zijn eerste basisplaats. Hij bleef staan en maakte dus de lange reeks overwinningen mee.

“Dat is puur toeval hoor, al vind ik het voor mezelf natuurlijk superleuk. Dit is mijn eerste competitie buiten de veilige omgeving van de Valkaart. Geen moment heb ik heimwee naar die nochtans schitterende vereniging. Ik was nog geen zeven jaar oud toen ik daar al mijn eerste voetbalpasjes zette. Alle reeksen doorliep ik, tot en met de beloften, de postformatie zeg maar. De verantwoordelijken van Zedelgem hadden al eerder een oogje op mij. Lang aarzelde ik om al die vrienden te verlaten maar Tom Van Hulle, de T1 van Zedelgem, kon mij overtuigen.”

Aan mijn plafond

“Mijn grenzen kan ik precies afbakenen: niets werd mij in de schoot geworpen. Telkens weer deed ik mijn uiterste best, maar in Oostkamp zat ik aan mijn plafond. Het nationale voetbal had ik nooit kunnen bereiken. Dat ik nu speel in eerste provinciale, heb ik te danken aan trainers, medespelers, maar vooral aan mezelf. Geen enkele inspanning is me te veel.”

“Mijn toekomst? Laat me maar proberen vaste waarde te blijven bij Excelsior. Eerste provinciale vind ik een heerlijke reeks om in te voetballen. Ik ga dus niet beginnen zoeken waar het gras eventueel groener zou kunnen zijn. We gaan nu proberen ons te herpakken in Moen en de week daarna komt Sparta Heestert, genesteld in de top-vijf op bezoek. Eindelijk heb ik mijn doel bereikt: aantreden in klimmen en dalen. Alles zal ik geven om mijn stek vast te houden.” (JPV)

Zaterdag 23 november om 18 uur: KFC Moen – Excelsior Zedelgem.