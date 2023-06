Luc Vanthomme ruilt KVK Westhoek voor Sassport Boezinge: “Graag mijn vierde titel pakken als sportief manager”

Luc Vanthomme (66) trekt de deur van KVK Westhoek achter zich dicht en stapt over naar de sportieve cel van Sassport Boezinge. De ambitie is duidelijk: promotie naar het nationale voetbal.

Dinsdag keert Vanthomme terug van een fietsavontuur op de Mont Ventoux en dan start hij zijn nieuwe uitdaging bij de eersteprovincialer. “De selectie bij Sassport Boezinge is op een paar spelers na volledig. Samen met coach Dylan Vanhaverbeke zal ik nog even rond de tafel zitten. We zullen wellicht nog op zoek gaan naar een aantal profielen”, zegt Luc Vanthomme die nog steeds brandt van ambitie. “Ik zit al mijn hele leven in het voetbal en voor mij is dit een gezonde verslaving. In Boezinge is de ambitie van het bestuur duidelijk: promotie. Dat krijg je niet op een dienblaadje, zie maar naar de voorbije twee seizoenen waarbij het schip steeds in de interprovinciale eindronde strandde. Ik hou echter van uitdagingen. We zullen met z’n allen keihard moeten werken om de doelstelling waar te maken. Ik ken de club natuurlijk goed, want ik was er al speler en trainer.”

Titel nummer vier?

“Nadat ik mijn ontslag indiende bij Westhoek, nam Boezinge contact met me op. Ik had ook nog andere aanbiedingen, maar hier had ik het beste gevoel. Als sportief manager heb ik drie titels op mijn palmares: twee bij Poperinge en een bij Langemark. Ik zou er graag een vierde aan toevoegen. Bij de club is het een blij weerzien met spelers als Kevin Chateau en Jonas Vandermarliere. Voor mijn komst maakten Jeremie Cremers en Valentin Mahieu eveneens de overstap”, aldus Vanthomme, die niet veel wil uitweiden over zijn vertrek bij Westhoek. “Het is jammer dat het zo gelopen is. Er was even sprake om daar in de Raad van Bestuur te stappen, maar bepaalde voorwaarden op sportief vlak konden niet ingelost worden. In de hele fusiesoap was ik trouwens voorstander. De mensen die de fusie tegenhielden, zijn nog steeds niet met een alternatief gekomen. Ik verlaat de club met pijn in het hart, want ik heb er als speler en trainer hele mooie momenten beleefd. Hopelijk kunnen ze daar snel het tij keren.”