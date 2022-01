Lennert Vansteenkiste (SK Roeselare-Daisel) keert terug naar zijn jeugdploeg: “Ik ben een échte Lauwenaar”

Eens WS Lauwe, altijd WS Lauwe. Lennert Vansteenkiste versleet er als jonge snaak zijn eerste voetbalschoenen. Na een omzwerving via Moeskroen, Zwevegem, RC Lauwe, VK Dadizele en SK Roeselare-Daisel, draagt de 25-jarige Lauwenaar volgend seizoen opnieuw de geel-zwarte kleuren.

Na drie seizoenen bij RC Lauwe koos Lennert Vansteenkiste twee jaar geleden voor het ambitieuze VK Dadizele. “Ik wil wel eens meedoen voor de prijzen”, gaf de Lauwenaar toen als reden op voor zijn vertrek.”

Omdat corona toen als spelbreker optrad, de competitie na vijf speeldagen werd stilgelegd, zullen we nooit weten of Dadizele toen op weg was naar een prijs. In die tussentijd werd het nieuwe en ambitieuze SK Roeselare-Daisel boven de doopvont gehouden. De titel leek al binnen nog voor de competitie op gang werd getrapt. Maar met veertien punten achterstand op de ongeslagen leider Wielsbeke lijkt die verder weg dan ooit.

“En toch moeten we er blijven in geloven”, reageert Lennert Vansteenkiste. “Ik ben niet naïef en besef dat het moeilijk wordt om Wielsbeke alsnog voorbij te steken. Maar zoals in de koers worden de bloemen pas aan de streep uitgedeeld. Wellicht hebben we aan de start van het seizoen door de hoge druk te veel punten verloren. Maar we zijn nog altijd in de run voor een eindrondeticket. Het zou mooi zijn mocht ik met een prijs kunnen afscheid nemen van Roeselare-Daisel.”

Vanaf volgend seizoen worden mijn kozijn Aaron en broer Harm ploegmaten

Lennert Vansteenkiste koos onlangs om terug te keren naar de Lauwse schaapstal waar voor hem alles begon. “Ik ben nu eenmaal een échte Lauwenaar”, lacht de 25-jarige Lennert. “Naast White Star was er ook belangstelling van RC Lauwe, waar ik drie mooie jaren beleefde. Zelfs bij Roeselare-Daisel mocht ik blijven. De keuze was niet gemakkelijk. Uiteindelijk heb ik voor White Star gekozen. Niet voor de centen, maar vooral voor het sportieve project dat WS Lauwe voor ogen heeft.”

“Op Schiervelde spelen, was uiteraard een droom, maar ook het veld van White Star ligt er schitterend bij. Dat ik volgend seizoen aan de zijde van mijn kozijn Aaron Couckuyt, die eveneens Roeselare-Daisel ruilt voor WS Lauwe, en mijn jongere broer Harm kan voetballen, was een bijkomende reden om voor White Star te kiezen. Ik zal er alleszins alles aan doen om de steile verwachtingen in mijn persoon volledig in te lossen.” (AVW)