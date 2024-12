Laatste maanden van Dylan De Winter bij Boezinge (1)

Sassport Boezinge sloot het eerste deel van de competitie af met een knappe 38 op 48. Komende zaterdag volgt de bekermatch tegen reeksgenoot KVC Ardooie. De oranjehemden zijn een van de drie provincialers die nog geen nederlaag leden. Ook FA Nieuwpoort A en Wenduine, allebei vierdeprovincialers, zijn nog ongeslagen. De Boezingenaars staan tweede na KSV Rumbeke (43 punten). “Net als titelfavoriet Rumbeke mogen we van een geslaagd eerste deel spreken. Het is goed dat we onze laatste competitiematch winnend konden afsluiten tegen Varsenare”, geeft trainer Dylan De Winter (41) mee. “Het was een gesloten match tegen een ploeg die onder hun waarde geklasseerd staat.”

Waar het voor veel ploegen al winterstop is, gaat Boezinge nog door. Het is een van de 16 ploegen uit provinciale die nog aan de bak moet komend weekend voor de achtste finales van de Beker van West-Vlaanderen. “We trainen wel maar één in plaats van twee keer. Als bekerhouder willen we opnieuw zover mogelijk geraken en we zijn blij dat we thuis mogen spelen zaterdag. Er waait sinds de trainerswissel bij Ardooie een nieuwe wind, dus een makkie wordt het zeker niet. De winterstop zal bij een overwinning van heel korte duur zijn. De volgende ronde is gepland in de eerste week van januari.” Voor Dylan zijn het zijn laatste maanden als T1 van Sassport Boezinge. “Ik kreeg een aanbod van WS Lauwe uit derde amateur. Dat is de ploeg waar ik mijn opleiding genoot en waar het voor mij thuiskomen is. Ik voel me uitstekend bij Boezinge en ik ging voor geen enkele andere ploeg dan Lauwe vertrekken. Ik heb het bestuur meteen ingelicht en wil hier zo mooi mogelijk eindigen”, aldus de coach, die zijn naam liet veranderen van Vanhaverbeke naar De Winter. “Ik heb nu de naam van mijn moeder, aangezien ik met mijn vader nooit echt een band gehad heb. Ook mijn kinderen kennen hem niet, vandaar dus de wijziging.” (API)

Zaterdag 21 december om 18.30 uur: Sassport Boezinge A KVC Ardooie A.