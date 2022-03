KSV Rumbeke en KSK Oostnieuwkerke klaar voor confrontatie (1): Beladen burenduel met hoge inzet

Zaterdagavond staat in het Sportpark een belangrijke confrontatie gepland tussen KSV Rumbeke en KSK Oostnieuwkerke. De thuisploeg moet de volle buit pakken om verder aanspraak te maken op een eindrondeticket, in het andere kamp wil men alsnog het degradatiespook verdrijven. Aan spanning zal het dus niet ontbreken.

“Zaterdag hebben we pas in de absolute slotfase op Meulebeke een gelijkspel uit de brand gesleept”, blikt de 22-jarige flankspeler Colin Dumoulin van KSV Rumbeke kort terug op het 2-2-gelijkspel tegen KFCM. “Ons spel was dit keer niet zo goed te noemen en daar had de staat van het veld veel mee te maken. We mogen ons dus nog gelukkig prijzen dat in de laatste seconde Nordin Behaeghel de gelijkmaker prikte, maar voor de rest was het een match om snel te vergeten.”

“Zaterdag gaan we ongetwijfeld uit een ander vaatje moeten tappen willen we in de derby voorbij Oostnieuwkerke geraken. Dat team staat nu misschien nog altijd gedeeld laatste, maar ik hoor wel dat hun spel alsmaar beter is. Ook SK Roeselare-Daisel A kon pas in de slotfase de winning goal scoren. We zijn dus gewaarschuwd.”

Zullen uit ander vaatje moeten tappen dan vorige week

“Toch gaan we proberen op ons kunstgrasveld de drie punten thuis te houden. Dat zouden wel eens belangrijk kunnen worden in de strijd om de eindronde of zelfs meer, want de eerste twee uit de reguliere competitie zouden wel eens kunnen promoveren. Voorlopig is dat echter nog geen gespreksthema, we bekijken echt match per match en zien finaal wel waar het schip eindigt. Sowieso is het al een geslaagd seizoen, want niemand had verwacht dat we bijna constant in de top drie zouden staan”, besluit de schrijnwerker uit Houthulst.

Bij KSK Oostnieuwkerke zal de 21-jarige student Thomas Maeyaert er zaterdag niet bijlopen. Hij sukkelt nog steeds met een ribbreuk, maar zal zijn ploegmaats zeker gaan aanmoedigen. “Tegen Roeselare zijn we net niet in een stunt geslaagd en dat bezorgt ons toch wel een raar gevoel, zeker nu we de punten goed kunnen gebruiken in de strijd om het behoud. We staan immers nog altijd gedeeld laatste met Zonnebeke. De komende weken gaan we dus keihard moeten blijven vechten om ons vel te redden, te beginnen zaterdag al op Rumbeke. Thuis hebben we kansloos met 1-4 verloren na werkelijk een draak van een wedstrijd. Daarvan profiteerde de tegenstander om snel de partij te beslissen. Hopelijk zijn we nu wel meteen bij de les en kunnen we iets halen in de derby”, besluit de middenvelder. (SBR)

Zaterdag 2 april om 20 uur: KSV Rumbeke – KSK Oostnieuwkerke.