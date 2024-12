KSV Rumbeke (1) raast door: “Enkel nog kijken naar Boezinge”

KSV Rumbeke raast als een stormram door de competitie. De ploeg van Fanny Schamp staat met de jaarwisseling in zicht vijf punten voor op Boezinge, de rest van de ploegen volgt al op 13 punten en meer. Het ziet er dus naar uit dat het een tweestrijd zal worden voor het kampioenschap, met Rumbeke als grote favoriet. Dat beseft ook de 28-jarige kapitein Robinson Woodruff.

“Tijdens de vorige transferperiode had onze sportieve cel eigenlijk al een kern samengesteld die in derde amateurklasse ook uit de voeten zou kunnen. De ontgoocheling was dan ook groot dat we niet via de eindronde konden promoveren. Dat was ook de reden dat we nog voor de start van deze campagne het woord kampioen durfden in de mond nemen. In de competitie hebben we voorlopig nog maar één keer verloren en één keer gelijk gespeeld, goed voor 43 op 48 op het winterrapport. Daarmee zijn we natuurlijk tevreden, want enkel Boezinge volgt nog in ons spoor. Nummer drie Zwevegem volgt al op 13 punten.”

Tegen Zedelgem heeft KSV Rumbeke het verschil gemaakt na de pauze. “Door een vermijdbare doelpunt kwamen de bezoekers op voorsprong, maar net voor en na de pauze konden we met enkele klasseflitsen van topschutter Guillaume Devacht het verschil maken. Nu krijgen we een tweetal weken rust, net na jaarwisseling start de voorbereidingen op de verplaatsing naar Moen. Doel is de positieve lijn door te trekken zodat we snel zekerheid hebben over de promotie.”

Ondertussen passeren de spelers bij voorzitter Stefaan Bouckaert, die terug de onderhandelingen doet in functie van volgend seizoen. “Zelf heb ik al beslist om er een negende jaar bij te doen, enkel moet alles nog geofficialiseerd worden. Ik verwacht dat de kern zo goed als volledig bijeen zal blijven en op een viertal plekken zal versterkt worden om ook een reeks hoger geen mal figuur te slaan”, besluit de vertegenwoordiger uit Bellegem. (SBR)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: KFC Moen – KSV Rumbeke.