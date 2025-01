KSK Oostnieuwkerke (1) staat voor belangrijk drieluik

Door de vele vrijwilligers kon het veld van KSK Oostnieuwkerke alsnog sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden voor de thuiswedstrijd tegen Bredene (2-2). “Eigenlijk ben ik wel ontgoocheld over het resultaat”, opent de 46-jarige hoofdcoach Wim Acke. “Slechts vijf minuten waren we de controle kwijt over die partij en net dan kon de kustploeg de scheve situatie rechtzetten. Eén punt is natuurlijk beter dan geen, maar in de klassering schiet je er niks mee op.”

Collectieve sterkte

En nu wacht een belangrijk drieluik met Club Roeselare, Zedelgem en Jong Male. “Die zal wellicht beslissen over onze toekomst, dus moeten we zoveel mogelijk punten pakken. Belangrijk daarbij is dat ik voor deze confrontaties opnieuw kan rekenen op de broers Vanhulle, dit na één maand blessure. Het is nu enkel nog wachten op Jean Baptist Devolder en Grady Hoflack, maar zij zijn eigenlijk al uit sinds de start van deze campagne.” Wat is de sterkte van Club Roeselare? “Ik moet zeggen dat ze met Christ Vandevijvere een heel goeie trainer hebben. Ik heb met hem zes maanden mogen samenwerken en sindsdien zijn we ook naast het veld goeie vrienden geworden. Verder zie ik veel gelijkenissen tussen beide teams. Beiden rekenen op hun collectieve sterkte om het verschil te maken. Ik verwacht dus wel een spannende match die hopelijk eindigt in ons voordeel. Indien niet, zijn er nog veel belangrijke matchen, maar het zou ons wel een stap voorwaarts helpen richting het behoud.”

Besprekingen

Hoe lopen de besprekingen bij KSK Oostnieuwkerke in functie van volgend jaar? “Ik weet dat het bestuur de gesprekken is opgestart, maar zelf ben ik daar niet mee bezig. Ik focus me volledig op de huidige campagne waarbij Oostnieuwkerke zo snel mogelijk in veiliger oorden moet komen. Het klopt dus dat ik nog niet sprak over mijn toekomst”, aldus de bankdirecteur uit Passendale. (SBR)

Zondag 19 januari om 15 uur: Club Roeselare – KSK Oostnieuwkerke