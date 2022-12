Koen Thiebaut (KSC Blankenberge 1): “Met veel liefde keerde ik terug naar de Blankenbergse schaapstal”

In december won de kustformatie twee thuismatchen met 5-0, tegen KFC Moen en KSK Oostnieuwkerke. Ondanks loodzware blessurelast werd het verschil met leider Wevelgem City tot een minimum herleid.

T1 Steve Swaenepoel en zijn assistent Gregory Joris verrichten al ettelijke jaren baanbrekend werk met de veldspelers, Guy Neirynck doet hetzelfde met de doelmannen. Afgelopen kampioenschap misten ze met een haar de promotie naar nationale. Nu strijden ze verbeten zij aan zij om alsnog tussen de prijzen te vallen. Met de komst van Koen Thiebaut als T3 kregen ze nog een bijkomende troefkaart. “In een ver verleden trainde ik hier de beloften. Toen Johnny Bleyaert als hoofdcoach werd benoemd, promoveerde ik tot T2. In die tijd gaf ik les in Brussel en pendelde dagelijks met de auto. Daarna was het reppen geblazen om tijdig in Blankenberge te arriveren. Maar het was hoe dan ook een mooie tijd, ondanks loodzware dagen.”

Doorgroeien

“Johnny Bleyaert en ik werden vrienden. Samen verhuisden we naar het toenmalige SVV Damme, bleven er negen seizoenen en we promoveerden naar de nationale reeksen. Na deze succesperiode trokken we samen naar Adegem. Daar stegen we naar eerste nationale. Na twee jaar kwam abrupt en verrassend een einde aan de samenwerking. Twee kampioenschappen bleef ik zonder ploeg. Brian Vandenbussche contacteerde me vervolgens met de vraag of ik de beloften in Blankenberge onder mijn hoede zou willen nemen. Met veel liefde keerde ik terug naar de schaapstal. Bij aanvang van dit kampioenschap werd ik onderverdeeld bij de eerste ploeg. Ja, als T3: onze hoofdcoach Steve Swaenepoel zweert bij groepswerk, ook met zijn trainers. Voor hem is iedereen even belangrijk. Na nieuwjaar koesteren we samen één betrachting: doorgroeien met deze prachtclub.” (JPV)