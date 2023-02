Kevin Chateau (Sassport Boezinge A – 1): “Ik zou graag ook eens in België kampioen worden”

Met een 1-4-zege in Zedelgem heeft Sassport Boezinge A de zure thuisnederlaag tegen titelconcurrent WS Lauwe uitgewist. Dit weekend kunnen de troepen van Dylan Vanhaverbeke even op adem komen, daarna volgen nog negen cruciale matchen.

Kevin Chateau (34) stond tegen Zedelgem in het openingskwartier twee keer aan het kanon. Hij zit nu aan tien goals.

“In tegenstelling tot de week voordien tegen concurrent WS Lauwe waren we dit keer wel efficiënt”, zegt de Franse goaltjesdief van de oranjehemden. “Zowel defensief als offensief zetten we een goeie prestatie neer. Deze overwinning schenkt ons vertrouwen om het laatste cruciale luik van de competitie aan te vatten. In het begin van het seizoen moesten we met deze fel vernieuwde kern nog zoeken naar automatismen. Nu merk je dat iedereen beter op elkaar ingespeeld is.”

Kleine domper op de feestvreugde was de noodgedwongen wissel na 55 minuten. “Last van de adductoren”, zucht Chateau. “Ik zal nog een foto laten nemen om de ernst van de blessure te weten. Hopelijk valt het mee en kan ik snel weer aanpikken met de groep. We kampen al het hele seizoen met blessures, maar je merkt dat we de afwezigen goed kunnen opvangen. Niemand is onvervangbaar.”

Titelrace

Kevin droomt stiekem van de titel, maar beseft dat het geen eitje zal worden. “Wevelgem en WS Lauwe lijken misschien de grootste tegenstanders, maar ik zou ook Blankenberge nog niet afschrijven. In deze reeks moet je elke match vechten voor de punten. Het is dus zaak om zo weinig mogelijk te laten liggen tegen de zogenaamde mindere goden. Al wil ik benadrukken dat er geen zwakke broertjes zijn. We hebben voldoende kwaliteit en ervaring om voor de titel te strijden. Intussen pakten we de tweede periode, dat zorgt voor gemoedsrust. Maar we willen meer. Het zou voor mij een primeur zijn, want in België kon ik nog geen titel vieren. In Frankrijk slaagde ik daar wel in.”

De eerstvolgende tegenstander is Varsenare. “Dat is een gevaarlijke tegenstander, want daar bleven we steken op 1-1. Nieuw puntenverlies is uit den boze, want de week erop volgt de topper tegen Blankenberge.”

Extra jaar

De aanvaller werkte dit seizoen samen met twee trainers. “Para en Dylan zijn twee toptrainers. Ze weten allebei hoe ik in elkaar zit en bezorgen het vertrouwen dat een spits nodig heeft. Ik zit hier heel goed en ben gemotiveerd om ook volgend seizoen weer de clubkleuren van Boezinge te verdedigen.” (API)