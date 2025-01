Kenny Verduyn rekent stellig op behoud bij Jong Male VV (1)

Na de promotie naar eerste provinciale werd Kenny Verduyn, ex-coach in Varsenare, Beernem en Club Roeselare, aangesteld als nieuwe T1 van Jong Male VV. Hij nam vol vertrouwen het heft in handen. “Voor mijn broodwinning ben ik leraar, specialisatie voetbal. Ik kon één van mijn jongens uit de school, Kenny Goethals, overhalen om naar Male te komen. Dat bleek een meevaller. Voor de rest moest ik teren op het aanwezige talent. Dat loopt er gegarandeerd rond, al blijven we geteisterd door langdurige blessures van kleppers als Jason De Swarte en Damy Ide. Dan heb ik het nog niet over Jelle Bouckaert, die al twee jaar sukkelt met een mysterieuze blessure. Hij maakte van de nood een deugd, haalde zijn diploma UEFA B en wordt volgend seizoen mijn vaste T2.”

Absolute toppers

“We startten de competitie met nul op negen. Iedereen bleef rustig: spelers, trainers, bestuur en supporters. Daarna gingen we verrassend maar zeker niet onverdiend winnen in Waregem en lieten we vervolgens drie puntendelingen op rij noteren. We sloten het kalenderjaar af met zes op zes tegen Bredene en Ardooie. Die thuismatch tegen Bredene was de enige die we tot op heden voor eigen publiek wonnen. Die rottraditie zet zich blijkbaar verder, want we verloren zopas opnieuw in eigen vesting, tegen Sparta Heestert. We trekken nu naar Marke, een middenmoter. De heenronde sloten we af met 19 punten. We zitten op schema in de operatie redding. Wel komt het erop aan een reeks nederlagen op rij te vermijden. Ik zal er alles aan doen om de groep daarop te blijven wijzen. Naar volgend kampioenschap toe trokken we met het Blankenbergse duo Gianni Longueville en Aaron Belpaire twee absolute toppers aan. Tot die categorie reken ik ook Thijs Benoot van Oostkamp. Die toekomstmuziek klinkt zalig in mijn oren. Eerst wachten ons de maanden van de waarheid: wij willen kost wat kost in eerste provinciale blijven!” (JPV)

Zondag 19 januari om 15 uur: KFC Marke A – Jong Male VV.