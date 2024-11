Jürgen Belpaire hervat als keeperstrainer bij Jong Male VV (1)

Promovendus Jong Male startte moeizaam in eerste provinciale. Vooral blessureleed werd als reden aangegeven. Op een bepaald moment torsten de jongens van de Brieversweg de rode lantaarn. Drie gouden punten in Heestert wakkerden de hoop weer aan.

Toen we, zoals gewoonlijk op zondagavond, informatie sprokkelden, kregen we van doelman Cedric Vanhee volgende reactie: “Het eerste kwartier lagen we zwaar onder druk. We herstelden goed en met onze mentaliteit konden we grenzen verleggen, met dank aan de klasse van de sterkhouders.” Over zijn eigen prestatie repte hij met geen woord. Wie is de figuur achter zo’n doelman? Zijn specifieke trainer Jürgen Belpaire wuift alle lofbetuigingen weg. “Veel bijsturen hoeft niet bij mijn keeper. Ik moet Cedric fysiek klaarstomen voor de competitiestart en daarna komt het erop aan zijn conditie te onderhouden. Als je ziet hoe hij presteert, dan ben ik overtuigd dat onze samenwerking loont.”

Driepunters

“Na mijn periode als opwarmer van de keepers voor de matchen van nationale dames en beloften bleef ik meer dan een jaar zonder een functie in het voetbal. Na een eeuwigheid aan opoffering wilde ik meer genieten van het gezinsleven. Vaak ging ik kijken naar mijn zoon Jari in Male en plots werd ik aangesproken door de voorzitter. Guido Vandille is een subliem mens die alles over heeft voor zijn vereniging. Ik wilde geen vaste verbintenis als keeperstrainer maar een vergoeding per prestatie. Zodoende kan ik ook nog wat genieten van het leven: reisjes, gastronomie, noem maar op. Al zie ik voldoende matchen om een oordeel te kunnen vellen. Nog voor de trip naar Heestert opperde ik dat die persoonlijke foutjes eruit moeten op dat niveau. Ook stelde ik dat al die draws geen zoden aan de dijk brengen. Driepunters, daar komt het op aan. Nu wacht ons in eigen huis de derby tegen het blijkbaar herboren Excelsior Zedelgem. Van een kaskraker gesproken.” (JPV)

Zondag 10 november om 15 uur: Jong Male VV – Excelsior Zedelgem.