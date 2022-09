Jimmy Leyder (FC Moen – 1) ontvangt WS Lauwe van broer Nathan: “Heel de familie kijkt er hard naar uit”

KFC Moen doet het voor het eerst in de hoogste provinciale reeks behoorlijk in het begin van dit seizoen, de oplawaai van vorige week tegen Rac. Waregem (5-0) niet te nagesproken.

“Of de grotere ervaring van Rac. Waregem daar voor iets tussenzit, weet ik zo nog niet. Ik geloof dat niet. Anders hebben we met WS Lauwe een groot probleem. Ook een ploeg met een grote geschiedenis, die al veel hoger voetbalde. Wij gaan vrij en vrank voetballen. We hebben geen schrik, dat hoeft ook niet.”

Een bijzondere geschiedenis hebben de gebroeders Leyder zeker. De familie is afkomstig van Namen en verhuisde toen de jongens nog klein waren naar Moeskroen. Nathan ging voetballen bij KV Kortrijk en later bij Exc. Moeskroen en werd ten slotte ontdekt door het grote Ajax, waar hij als prof bij de beloften uitkwam. Een talent, dat zeker.

Marine

Jimmy, inmiddels 29, koos voor een loopbaan bij de marine, waar hij vandaag nog altijd werkt. “Nu werk ik niet meer als eerste matroos op zee, en heb ik niet meer zo’n lange periodes dat ik van huis weg ben. Ik werk nog bij de marine, maar nu aan land. Zo kon ik het voetbal terug oppikken en kom ik nu uit voor Moen.”

“Het wordt inderdaad een speciale wedstrijd zondag. We gekscheren er al geruime tijd over. We droomden er altijd al van om eens tegen elkaar uit te komen, of om samen in een en dezelfde ploeg te spelen. Het eerste wordt nu waarheid. Heel de familie kijkt ernaar uit. Moen is niet kansloos. We lieten al heel mooie dingen zien. Natuurlijk blijft Lauwe een te duchten tegenstander. Maar op ons moeilijk veld hebben wij misschien wel een streepje voor.”

Nathan Leyder speelt verdedigende middenvelder bij WS Lauwe, Jimmy staat bij Moen centraal in de verdediging. (MVA)

Zondag 2 oktober om 15 uur: KFC Moen – WS Lauwe.