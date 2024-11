Jason De Swarte (Jong Male VV) is al bijna een jaar buiten strijd

Nagenoeg de hele terugronde van de voorbije competitie bleef Jason De Swarte inactief bij Jong Male VV. In februari werd hij, in de derby tegen Dosko Sint-Kruis, het slachtoffer van een gecompliceerde teenbreuk. Nu is hij vol goede moed aan het revalideren.

Vorig kampioenschap misten de jongens van de Brieversweg de titel nadat ze 29 matchen op kop prijkten en die leiderspositie uit handen gaven in match 30, acht minuten in blessuretijd. Toen al stond Jason De Swarte nagelbijtend toe te kijken. “We slaagden er alsnog in te promoveren maar krijgen het zwaar te verduren in eerste provinciale. Veel versterkingen kwamen er niet bij en de smaakmakers blijven buiten strijd. We zagen één van onze beste spelers, Laurenz Simoens, naar het nationale Oostkamp trekken. Hij volgde zijn trainers Stijn Desmet en Kenneth Dhondt. Onze topscorer Damy Ide ligt al maanden in de lappenmand, net als ikzelf. Yentl Vanthorre hervatte tegen Oostnieuwkerke op de bank maar kwam nog niet tussen de krijtlijnen. Wat mijn blessure betreft: hoe vaker ik naar de dokter ging, hoe meer slecht nieuws ik kreeg: teenbreuk, kapsel gescheurd, te veel pijn, noem maar op.”

Hoop in 2025

“We wisten allemaal dat we in een aartsmoeilijke reeks het behoud zouden moeten realiseren. We prijken in de kelder van de klassering maar dat was ingecalculeerd. Wat mezelf betreft, hoop ik vurig vrank en vrij te kunnen knallen na Nieuwjaar. Nu al ben ik de loopoefeningen begonnen. Elke wedstrijd ontpop ik mij tot een fervent supporter, geen detail gaat aan mij voorbij. De resultaten in november schommelden serieus: we wonnen bij Sparta Heestert en bij Wevelgem City. Thuis kregen we nul op het rekest tegen Zedelgem en Oostnieuwkerke. We slagen er maar niet in onze stempel te drukken op de thuismatchen. Nu wacht ons een verplaatsing naar nummer drie Zwevegem Sport. Onze trainers zullen wel hun tactisch plannetje smeden. Kenny Verduyn vormt een perfect duo met Chris De Bisscop. Dan is er nog Jelle Bouckaert, een gouden voetballer, wiens carrière afgeschreven is. Hij kan toegevoegde waarde brengen bij de trainersstaf. En wat mezelf betreft, het eerste duel na Nieuwjaar, thuis tegen Sparta Heestert, staat met stip genoteerd in mijn agenda”, besluit Jason. (JPV)