Harold Cool (KSV Rumbeke – 1) stopt per direct met voetballen: “Niet zitten verkommeren”

Harold Cool, een grote naam in het provinciaal voetbal, besliste onlangs om de voetbalschoenen aan de haak te hangen. Bij zijn huidige club KSV Rumbeke kreeg hij als 37-jarige nog weinig speelminuten toebedeeld.

“In aanloop naar de huidige competitie had ik me weer volledig op het voetbal gesmeten en stond ik dus topfit begin september. Ik wist echter dat de concurrentie moordend was en er maar 11 konden starten. Eind oktober had ik nog maar enkele speelminuten op de teller staan en dat deed me echt nadenken. Toen mijn meme in die periode ook stierf heb ik de knoop doorgehakt. Het is echt heel mooi geweest, maar nu gaat mijn volle aandacht naar mijn gezinnetje met trouwens ook twee voetballende zonen. De jongste Arthur speelt nu bij de U8 van KV Kortrijk en Milan hier bij Rumbeke bij de U11. Waar is de tijd dat ik ooit bij de duiveltjes ben gestart?”

Vaste waarde

“Mijn eerste voetbalschoenen heb ik versleten bij het toenmalige SK Roeselare, dit met onder meer Jens Baekelandt. Daar heb ik de jeugdrangen doorlopen tot bij de juniores. Plots kreeg ik de vraag van KSV Rumbeke om als 17-jarige onmiddellijk bij de beloften te komen. Een mooi voorstel dat ik natuurlijk niet afsloeg. In geen tijd werd ik zelfs doorgeschoven naar de A-kern. Toen speelde Essevee in vierde klasse en mocht ik rond Nieuwjaar al een eerste keer starten bij de hoofdmacht.”

“Het jaar erop was ik al een vaste waarde, wat positief was voor mij natuurlijk maar de ploeg rendeerde niet zoals verwacht en degradeerde later met slechts 13 punten. Toch ben ik er drie seizoenen gebleven op het Sportpark. Erna volgden twee jaar Oostnieuwkerke en vijf jaar KSV De Ruiter. Het team bengelde toen achterin maar voorzitter Peter Van Poucke had grote ambities en haalde enkele grote namen. In mijn periode zijn we van de staart in tweede uitgegroeid tot een topper in eerste. Meer nog, hadden we de finale van de eindronde gewonnen, dan promoveerden we zelfs als kleine wijkploeg naar het nationaal voetbal. Toen hij echter de geldkraan dicht draaide zijn de ambities snel gezakt.”

Vedettenploeg

“Vandaar dat ik nu precies tien jaar geleden het aanbod van Zwevezele niet weigerde. Ze zaten dan nog in tweede maar lijfden er kleppers als Verhelst, Ghekiere, Smolders, Cornelis en Provoost in. We hadden echt een vedettenploeg met bijna allemaal spelers met ervaring uit hoogste afdeling. In de eerste twee jaar heb ik bijna alles gespeeld, het derde niet door een hardnekkige blessure. Op dat moment is KSV Rumbeke terug komen aankloppen en nu de jongste zeven jaar verdedigde ik hier de blauwwitte kleuren. Het waren opnieuw toffe tijden want eigenlijk met de ploeg die in tweede provinciale kampioen speelde, stonden we in het nationaal voetbal. Het resultaat kan je al raden wellicht. Vorig jaar terug in eerste provinciale was de start veel minder en mocht Geert Broeckaert het gelag betalen. Dit seizoen stormt het team door de competitie met nu enkel nog Boezinge in het spoor. Ik denk dat zij onder elkaar zullen uitmaken wie kampioen wordt, het voordeel geef ik natuurlijk aan Essevee.”

Loslaten

“Ik denk niet dat je me nog snel in het voetbal terugziet straks. Ik zie mij niet onmiddellijk in de rol van jeugdtrainer of dergelijke. Ik wil nu eventjes het voetbal loslaten maar blijf wel tips geven aan mijn kinderen. Ik ga nu meer zwemmen, lopen en sinds kort ook padellen maar op 1 staat nu echt mijn gezin en mijn vrouwtje Charline Hoet.”

“Wat mijn mooiste en pijnlijkste momenten zijn in mijn carrière? Toen ik bij KSK Oostnieuwkerke nog in de spits stond, scoorde ik op Harelbeke eens een hattrick. Gezien ik geen vlotscorende spits was, is dit toch wel mijn hoogtepunt. De keerzijde van de medaille waren de vele verliezen in de eindrondes bij zowel Zwevezele, De Ruiter als Rumbeke. Maar dan nog blijf ik een voetbalsupporter pur sang en ik zal zeker nog mijn gewezen ploegmaats komen aanmoedigen en schreeuwen naar hopelijk de promotie richting derde amateurklasse. Deze vereniging hoort echt thuis in deze reeks en nergens anders”, besluit de chauffeur uit Rumbeke. (SBR)