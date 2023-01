Harm Vansteenkiste (WS Lauwe – 1e prov.) kijkt omhoog: “Ik zou graag eens proeven van voetbal in nationale”

Met een gehavende ploeg maakte WS Lauwe vorige zondag de verplaatsing naar het bescheiden Veurne. White Star moest er hard knokken om in de slotminuten alsnog de volle buit te pakken, via Antoine Desloovere. “Krap maar verdiend”, zegt Harm Vansteenkiste.

WS Lauwe is aan een goed seizoen bezig. De geel-zwarten van T1 Maxim Vandamme staan mooi vierde, zes punten achter het leidersduo Wevelgem en Boezinge. Komende zondag krijgt White Star promovendus Moen over de vloer. Moen begon sterk aan het seizoen, maar heeft ondertussen gas moeten terugnemen.

“Daarom moet je nog niet denken dat het een makkie zal worden”, waarschuwt Harm Vansteenkiste (20). “Dat hebben we vorig zondag in Veurne aan de lijve ondervonden. Voor de nipte 0-1 overwinning hebben we hard moeten knokken. Zondag recupereren we allicht enkele sterkhouders. Het zal nodig zijn, want we willen geen voeling verliezen met de toppers. In onze komende twee thuiswedstrijden, tegen Moen en Varsenare, moeten we zes op zes pakken.”

Vansteenkiste, een jeugdproduct van WS Lauwe, behoort altijd tot de selectie en komt dit seizoen ook vaak aan de aftrap. “Vorig seizoen mocht ik met mondjesmaat proeven van het grote werk. Dit seizoen kreeg ik al meerdere speelkansen. Ik probeer er altijd het beste van te maken. De ene keer lukt dat al beter dan de andere keer. Het liefst speel ik op het middenveld. Maar de trainer posteerde mij, naargelang blessures en schorsingen, ook al als centrale verdediger en linksachter. Het maakt mij niet uit, als ik mij op het veld maar mag uitleven. Voetballend hoeven we voor weinig ploegen onder te doen. Dat wij leider Wevelgem de eerste nederlaag toedienden, was uiteraard ons hoogtepunt dit seizoen. Jammer dat we niet altijd kregen waarop we recht hadden.”

Op het veld kan Harm Vansteenkiste rekenen op de goede raad van broer Lennert. “Lennert is mijn steun en toeverlaat. Mijn oudere broer heeft ondertussen al heel wat watertjes doorzwommen, en is op en naast het veld mijn gangmaker. Ook in de kleedkamer is hij onze woordvoerder. Als ploeg is het belangrijk dat we op zo iemand kunnen rekenen.”

Tandje bij

WS Lauwe heeft zijn licentie voor nationaal voetbal aangevraagd. “Na enkele seizoenen eerste provinciale zou een promotie welgekomen zijn. Derde afdeling lijkt me een interessante reeks. Ik zou er graag eens van proeven. Uiteraard zal ik dan, net als iedereen, een tandje moeten bijsteken. Maar daar kan ik alleen maar beter van worden.”

