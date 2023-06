Greg Mahau (29 en ex-KVK) na sabbatjaar opnieuw het veld op bij SV Wevelgem: “De goesting is terug”

SV Wevelgem City wist met Gregory ‘Greg’ Mahau een toptransfer te realiseren. De gewezen profvoetballer kneep er een seizoen tussenuit, had ook even genoeg van hoe het er soms in de voetbalwereld aan toe gaat, maar heeft nu de goesting in het shotten hervonden.

Gregory Mahau doorliep de jeugdrangen bij KV Kortrijk en als een van de talenten van zijn generatie kreeg hij ook een profcontract voor drie seizoenen. “Maar uiteindelijk moet je vaststellen dat je eigenlijk geen kansen krijgt. Dat is nu jammer genoeg nog zo bij KV Kortrijk, noem mij eens een jeugdspeler die een deftige kans gekregen heeft de jongste jaren”, vraagt Greg zich luidop af.

Avontuur

Het vertrek bij zijn moederclub steekt duidelijk nog. In zijn laatste contractjaar koos hij voor een (huur)avontuur bij KVV Coxyde en vervolgens Winkel Sport. “En daarna trok ik naar SK Londerzeel, ik had toen een vriendin in Antwerpen. Ik speelde er een goed seizoen, maar aan alle mooie liedjes komt een eind.” Greg heeft het ouderlijke dak bij stiefpa Bruno Debo en ma Ann Vantomme, organisatrice van de EOTS-party, ondertussen geruild voor een stekje in Aalbeke. “Maar ik vertoef vaak bij mijn nieuwe vriendin, die ook in het Antwerpse woont.” Mahau speelde twee seizoen bij SCT Menen, met daartussen een jaartje bij RC Harelbeke om vervolgens vorig seizoen voor SK Roeselare-Daisel te kiezen. “De nieuwe fusieclub waar ook mijn baas Bart Allosserie in het bestuur zat”, aldus de werknemer van 11Teamsports in Wevelgem. “In de voorbereiding kreeg ik te horen dat ik toch niet kon blijven, de drogreden kreeg ik te horen, naar de echte reden heb ik het raden. Maar feit is natuurlijk dat Bart Allosserie daar ondertussen ook vertrokken is.” Het werd dus een jaar zonder voetbal voor Greg Mahau. “Ik had er ook even echt genoeg van. Hetgeen ik meemaakte bij KVK, de financiële problemen bij SCT Menen waar ik wel nog een goed seizoen draaide en dan SK Roeselare-Daisel. Maar de jongste maanden begon het toch weer te kriebelen. Ik ben immers nog maar 29 jaar en heb nog wat goede jaren voor mij. Toen SV Wevelgem me contacteerde, ben ik gaan praten. Er wordt daar gebouwd aan een nieuw team, de linkerkolom is de doelstelling. Er blijven ook wel nog wat ervaren jongens. Het team wordt aangevuld met jong talent. De gemiddelde leeftijd zal wel een stuk naar beneden gaan.”

Verjaren op EOTS-party

Greg Mahau, die in de fitness de conditie onderhield, is nu ook trainer. “Samen met Bruno (Debo, voetbaltrainer) hebben we een techniekacademie opgericht waar we jonge gasten specifiek op technische kwaliteiten trainen. Dat loopt in vakantieperiodes, maar misschien trekken we wel het hele jaar door.” Bij Wevelgem moet Mahau straks mee voor de aanvallende impulsen zorgen. “Ik kan op meerdere posities uit de voeten, maar het liefst van al speel ik op de 10. Dan geniet je veel vrijheid en krijg je veel de bal om beslissend te zijn.” Met zijn moeder Ann vormt hij het duo dat achter de EOTS-party zit. “Dit jaar beleefden we een topeditie. Voor volgend jaar is de datum 8 mei, om middernacht zal ik dan mijn 30ste verjaardag vieren. Dat belooft.”