Glenn Verstraete en KFC Varsenare A nemen blitzstart

De jongens van T1 Stefaan Ameel startten hun tweede kampioenschap in eerste provinciale denderend en prijken aan de leiding met negen op negen. Recent moest Sparta Heestert er met 1-4 in eigen huis aan geloven. Nieuwkomer Glenn Verstraete mocht een paar minuten proeven.

Glenn Verstraete is een puur talent dat een jaar inactief bleef wegens een zware blessure. Nu groeit hij naar zijn beste niveau toe. “Bij KV Oostende speelde ik bij de U17, bij Zulte Waregem bij de U19 en bij Roeselare bij de U21. In Menen maakte ik voor het eerst kennis met klimmen en dalen. Later verhuisde ik naar Zwevezele, waar ik gecounterd werd door een blessure die lang aansleepte. Toch werd ik gecontacteerd door KFC Varsenare, wat ik een blijk van vertrouwen vond. De algemene manager Danny De Coninck wist me meteen te overtuigen en vanaf het eerste moment werd ik met open armen ontvangen. De voorbereiding verliep optimaal, ik vond mijn draai in de spits, en we wonnen meteen de eerste competitiematch in Meulebeke, waar ik een half uur meedraaide.”

“We maken ons nu op voor de komst van Dottignies Sport. Zij staan 13de, maar trokken heel wat talent aan. Allicht zijn die kanjers nog niet op elkaar ingespeeld. Het streefdoel van onze sportieve leiders is een vaste waarde worden in de reeks. Graag wil ik daartoe mijn steentje bijdragen. Mijn conditie staat nog niet helemaal op punt, ik kan nog veel beter. Laat me maar gedreven verder trainen.”

Nieuwe doelman

“Het feit dat bitter weinig nieuwelingen werden aangetrokken, bewijst dat hier een stevige structuur op poten staat.” Naast Glenn Verstraete werd enkel een nieuwe keeper, Kenneth Vonck, binnengehaald, ter vervanging van Sven Dhoest, die door knieproblemen noodgedwongen moest stoppen. “Ons nieuw sluitstuk is een kanjer en in vierde provinciale ligt onze kweekvijver. Die jonge snaken staan daar ook op kop met het maximum van de punten.” (JPV)