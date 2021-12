Gewezen Lauwe speler Dirk Degrijze overleden: “Afscheid van een icoon”

Afgelopen donderdag verloor Dirk Degrijze de strijd tegen een langdurige ziekte. De gewezen voetballer van Lauwe en omstreken werd 80 jaar. De match tussen White Star Lauwe en Zedelgem, die morgen op het programma staat, begint met een minuut stilte voor het clubicoon.

Degrijze begon zijn carrière als speler bij White Star Lauwe. Hij groeide meteen uit tot een bepalende speler bij de plaatselijke voetbalclub. “Ik herinner me Dirk nog van toen ik zes jaar was”, begint ex- KV Kortrijk-voorzitter en vriend Joseph Allijns. “In de jaren zestig maakte hij deel uit van een ploeg die we in Lauwe ‘klein Anderlecht’ noemden. Die ploeg was een echte hype toen. (herinnert hij zich) Ze speelden een aantal maal kampioen in de lagere reeksen, geraakten tot in derde klasse en grepen maar net naast een plek in tweede nationale. Toen zakten er voor iedere thuismatch ongeveer 4 000 mensen af naar het stadion. Wie kan nu nog zulke cijfers voorleggen? Prachtige tijden.”

In beste Lauwse ploeg ooit

Degrijze en White Star Lauwe werden vaak in een adem genoemd. Niet alleen maakte hij er furore als speler, ook als trainer was hij er enkele malen aan de slag. “Dirk zat in de beste ploeg die WS Lauwe ooit kende”, vertelt Allijns. “Hij keerde na zijn actieve spelerscarrière enkele keren terug bij de club om de trainersfakkel over te nemen. Ook als coach behaalde hij goede resultaten. Hij trainde een jonge Lorenzo Staelens en was ooit nog de rechterhand van René Verheyen. Dirk heeft veel meegemaakt bij de geelzwarten van Lauwe.”

Ook clubs als Deinze, Wevelgem, Marke, Moorsele, de dames van Kuurne en Racing Lauwe passeerden de revue bij Degrijze. Naast deze plaatselijke clubs zat hij ook nog een tijdje op de bank bij eerste klasseploegen als SV Waregem en Moeskroen. Het was Réne Verheyen die Dirk indertijd overtuigde om de stap richting Waregem te zetten. Daar volgde hij Marc Millecamps op als hulptrainer en bleef hij er uiteindelijk drie jaar. De ambitie om zelf hoofdtrainer te worden in de hoogste afdeling van het profvoetbal had hij niet echt. “Het zou natuurlijk wel kunnen, maar ik maak me geen illusies. We moeten realistisch blijven. De spelers zullen eerder een trainer aanvaarden die al carrière gemaakt heeft in eerste klasse.”, vertelde Degrijze in 1997 aan onze krant.

Minzame man

Degrijze hield vele vriendschappen over aan zijn tijd bij WS Lauwe. Ook Allijns had een goede band met hem. “Hij was een minzame man die het Lauwense voetbal veel bijbracht. Ik weet nog dat ik ooit met hem naar de Ardennen ging. We voerden samen met onze kinderen de Lesse af. Ook speelden we nog vijf jaar samen bij de veteranen van Lauwe. Mooie tijden. De laatste jaren had ik geen nauw contact meer met Dirk, maar ik wist dat hij ziek was. Het deed me wel iets toen ik het bericht over zijn overlijden las. Hij blijft een icoon voor het voetbal in onze streek.”