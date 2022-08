Fel versterkt KSC Blankenberge (1) wil de nationale reeksen bereiken: “Natuurlijk azen we op de titel”

Op het kunstgrasveld maakt de kern van T1 Steve Swaenepoel zich op om de trainingssessie aan te vatten. Samen met de coach en enkele nieuwe gezichten blikken we vooruit op het nieuwe seizoen.

Steve Swaenepoel, assistent Gregory Joris en keeperstrainer Guy Neirynck zijn ‘meubelstukken’ van de club. Een nieuwe T2 kwam erbij: Koen Thiebaut. “Gedurende 13 seizoenen verbond ik mijn carrière aan die van coach Johnny Bleyaert. Na Sijsele volgde Adegem. We verrichtten samen prima werk tot we in Adegem, kort na nieuwjaar, totaal onverwacht de bons kregen. Dan had ik er even geen zin meer in. Afgelopen seizoen hervatte ik mijn trainersloopbaan in Blankenberge, bij de bovenbouw. De beleidsploeg vond het nuttig om een assistent aan de staf van het vlaggenschip toe te voegen. Hier ben ik dan. Natuurlijk azen we op de titel maar wie ben ik om dat te benadrukken? Laat me maar in de schaduw toegevoegde waarde bieden”, zegt Thiebaut.

Niels Van De Water verhuisde naar de kustformatie voor de vrienden en de sfeer. “Tevens ben ik lesgever op een boogscheut van de accommodaties. Oostkamp was mijn vorige club. Ook op de Valkaart beleefde ik mooie tijden maar in eerste provinciale wil ik bewijzen dat ik nog lang niet versleten ben. In nationale zag ik het niet meer zitten. Er is immers nog leven buiten het voetbal.”

Matteo Devisscher komt over van Roeselare-Daisel. “Met Brian Vandenbussche, ex-nationale doelman, verliepen de eerste contacten. Zelf ben ik ook keeper en als dergelijk monument je polst, moet je niet aarzelen. Met veel plezier zal ik me verder ontwikkelen onder leiding van de ervaren Guy Neirynck.”

Meer speelminuten

Jorgo Waeghe verhuisde van Winkel Sport. “Graag maak ik deel uit van een tof geheel met de nodige ambitie in eerste provinciale. Ik wilde iets afzakken en wat minder trainen. Ik woon in Knokke, dus op een steenworp van de club. Uiteraard koester ik de ambitie om te promoveren.”

Salatore Ciulla kon in Knokke Sven Dhoest niet uit de ploeg spelen. “Hier in Blankenberge hoop ik op meer speelminuten en het vertrouwen op te vijzelen.”

Simon Savaete fungeerde tot eind vorig kampioenschap als kapitein van Royal Knokke FC in eerste nationale. “Bewust zet ik een stap achteruit omdat ik opteer voor andere prioriteiten. Vooral wil ik meer thuis vertoeven. Qua niveau moet ik me aanpassen omdat ik gewoon was de ballen op een andere wijze in te spelen. Eens de automatismen op punt staan, zullen we velen verbazen.” (JPV)