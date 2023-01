Emile Vandeputte (KSK Oostnieuwkerke – 1): “In de terugronde moetenwe het behoud forceren”

In eerste provinciale moest KSK Oostnieuwkerke de feestdagen induiken als voorlaatste in de stand. De strijd om het behoud is zeker nog niet verloren, belangrijk is wel dat zondag thuis tegen rechtstreeks concurrent Racing Lauwe gewonnen wordt. Dat beseft ook de 20-jarige verdediger Emile Vandeputte in aanloop naar deze confrontatie.

“Als we deze partij met de drie punten kunnen afsluiten, dan zal iedereen met een goed gevoel aan de terugronde starten. Die kondigt zich als heel belangrijk aan, vandaar dat we ook tijdens de feestdagen niet zoveel gerust hebben. De heenwedstrijd werd nipt verloren met 3-2 maar volkomen onterecht. We hebben dus dit weekend zeker nog iets recht te zetten. Ik heb er wel een goed gevoel bij want thuis kunnen we net iets meer.”

“Of er nieuwe spelers bijgekomen zijn in de winterperiode? Er was inderdaad sprake van dat enkele Franstaligen om de ervaring op te krikken, maar voorlopig heb ik nog niemand nieuw gezien. We gaan dus wellicht met de huidige kern het behoud moeten forceren in de terugronde.”

Samen met Grady Hoflack is Emile het enig jeugdproduct in de Oostnieuwkerkse kern. “Ik heb inderdaad nog nooit bij een andere ploeg gevoetbald. Twee jaar geleden werd ik aan de A-kern toegevoegd om te trainen, sinds dit seizoen mocht ik nu al enkele matchen starten of invallen. Of dit ook volgend jaar het geval zal zijn is nog niet uitgemaakt. Het bestuur moet de gesprekken nog aanvatten. Ik zal eerst luisteren naar het eigen bestuur, maar als er andere geïnteresseerden zijn, zal ik niet laten om daar ook eens te informeren”, besluit de student uit Oostnieuwkerke.

(SBR)