Doelman Niels Deleye houdt de moed erin bij KVC Ardooie (1): “Met de hele groep blijven vechten om het behoud”

Eersteprovincialer KVC Ardooie leed vorig weekend een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Sparta Heestert A. Vooral de ongelukkige tegendoelpunten lagen de 22-jarige doelman Niels Deleye zwaar op de maag. “We moeten eerlijk bekennen dat de eerste periode toch iets minder was. In de kleedkamers werd de moed bijeen geraapt en hebben we erna gevochten als leeuwen. Spijtig genoeg kregen we hiervoor geen loon naar werken. Meer nog, in die 90 minuten werkte de tegenstander aan bijna 100 procent af, twee ervan met afgeweken schoten waarbij ik kansloos was”, aldus Niels Deleye.

“Desondanks blijven we met de volledige spelersgroep en technische staf vechten om het behoud. Dit moeten we niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor de vele medewerkers en de trouwe aanhang. Die zullen ook zaterdag weer talrijk op post zijn wanneer we op bezoek moeten naar Boezinge A. Het klopt dat dit de enige ploeg is die dit seizoen nog ongeslagen is. Tijd om met hun traditie te breken. Kansloos zijn we zeker niet, want tegen ander goed voetballende ploegen zoals Rumbeke hebben we ook getoond iets in onze mars te hebben. Hopelijk keert het tij qua geluk nu eens aan onze zijde en kunnen we dit weekend verrassend uitpakken.”

De sportieve cel onder leiding van manager Dieter Devos is volop bezig met de uitbouw van de kern voor volgend seizoen. Opvallend is dat de Bevernaar nog niet bijtekende als doelman. “Dat gaat ook niet meer gebeuren, gezien ik vanaf volgend seizoen mijn verplichtingen om twee keer te trainen en één wedstrijd te spelen niet meer zou kunnen nakomen. Door mijn functie in het bedrijf van mijn pa, die chocoladematerialen maakt, zal ik geregeld ook in het buitenland vertoeven voor onderhandelingen. Maar eerst wil ik nog in schoonheid afsluiten met het behoud voor KVC. Dat is toch mijn gedachte voor de rest van het seizoen”, besluit Nick, die zijn jeugdrangen bij Dosko Beveren afwerkte en later als belofte verhuisde naar KSV Rumbeke. Nu is het al zijn tweede seizoen bij Ardooie. (SBR)

Zaterdag 1 februari om 18.30 uur: Sassport Boezinge A – KVC Ardooie.