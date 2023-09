Doelman Gilles Vercruysse start met KSV Diksmuide vol vertrouwen aan competitie

Door de blessure bij doelman Maxim Depoorter haalde KSV Diksmuide er in laatste instantie nog Gilles Vercruysse bij. De Harelbekenaar is telkens 50 minuten onderweg richting de Boterstad, maar heeft er toch veel zin in. Te beginnen nu zondag in en tegen Ardooie.

Een paar weken geleden haalde KSV Diksmuide er in laatste instantie nog versterking bij onder de lat. Met Gilles Vercruysse, die een verleden heeft bij KV Kortrijk, Harelbeke, Westhoek, WS Lauwe, Ingooigem en Heestert, haalt blauw-geel er een beloftevolle doelman bij, die aanvankelijk bij tweede amateurklasser Dikkelvenne had getekend.

Vrije speler

“Door een paar gebeurtenissen in het tussenseizoen besloot ik uiteindelijk om het contract met Dikkelvenne in onderling overleg te verbreken en als vrije speler verder te gaan”, legt Gilles uit.

Tot Diksmuide bij hem aanklopte. “Tijdens de testtraining was ik verbaasd van hoeveel talent er in deze groep schuilt. Ik was meteen overtuigd van het project en wilde er graag deel van uitmaken. Mijn eerste indrukken zijn heel positief en sinds mijn komst mocht ik meteen onder de lat plaatsnemen. We hielden al drie keer de nul en ik heb het gevoel dat we met deze bende heel ver kunnen geraken.”

“Ik hoop hier zoveel mogelijk clean sheets bij elkaar te sprokkelen en me weer in de kijker te spelen. Na een eerder tegenvallend seizoen bij Westhoek wil ik aan iedereen bewijzen dat ze zich in mij hebben vergist.”

“Ik merk dat de honger ook binnen onze spelersgroep groot is en dus moet een eindronde zeker onze ambitie zijn. We zijn ambitieus, dus top vijf moet zeker haalbaar zijn. Volgens mij zijn Boezinge, Bredene en WS Lauwe de grote drie in deze reeks.”

In en tegen Ardooie

KSVD opent het seizoen met een verplaatsing naar promovendus KVC Ardooie. “Hun trainer, Pieter-Jan Ghyselen, ken ik nog van in mijn periode bij Harelbeke. Hij is een voetballende coach die sowieso een plannetje klaar zal hebben, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken en vol voor de drie punten gaan.”

“Dylan Marx, die in laatste instantie nog overkwam van Kampenhout, is nog een tweetal weken out, maar voor de rest is iedereen fit. Dat is dus veelbelovend”, besluit de bijna 25-jarige doelman.