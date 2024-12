Davy Vercruysse (FC Marke) snoert critici de mond

FC Marke sloot het jaar af met een 1-1 gelijkspel tegen Zwevegem Sport en nestelt zich mooi op de zesde plaats. De groen-zwarten doen het gewoon uitstekend voor hun eerste seizoen in de hoogste provinciale reeks. “Wie had dat vooraf durven denken”, is T1 Davy Vercruysse in de wolken met de prestatie van zijn team.

“Wij blazen niet hoog van de toren, maar hebben onze punten niet gestolen. Aanvankelijk moesten we wat wennen aan eerste provinciale. Maar toen we op Zwevegem onze eerste driepunter mochten vieren, kregen we een ferme boost. Ondertussen verzamelden we 23 punten. Nog 12 en onze schaapjes staan op het droge. Wij doen het met een ploeg zonder vedetten, maar met jongens die niet bang zijn om de werkkledij aan te trekken en alles te geven. Bij ons is er geen plaats voor egotrippers. Wel voor jongens die het ploegbelang voorop stellen.”

Ondertussen is Davy Vercruysse aan zijn zesde seizoen bezig bij Marke. “En straks komt er een zevende”, voegt de Harelbekenaar er aan toe. “Bij Marke zit ik goed. Ik kan er mijn ei kwijt, krijg van het bestuur op sportief vlak carte blanche. Uiteraard rekening houdend met de beperkte financiële mogelijkheden. Of ik dan geen ambitie heb om hoger te mikken? Ik zou niet neen zeggen, tegen een goed gestructureerde ploeg op hoger niveau.”

“Maar ondanks drie promoties met Marke heb ik van die kant nog niks gehoord. Als ik sommige collega’s bezig hoor dat ze kunnen kiezen uit allerlei aanbiedingen heb ik er mijn bedenkingen bij. Maar nogmaals, ik sta niet te trappelen om bij Marke te vertrekken. Toen ik hier de fakkel overnam was Marke een doorsnee meeloper in vierde provinciale. Ondertussen doen we ons ding in eerste en kunnen we het iedere ploeg lastig maken. Dit seizoen, zonder dat we grote namen aantrokken, wisten we niet goed wat we ervan moesten verwachten.”

“Met nederlagen tegen Waregem en op Rumbeke en gelijke spelen tegen Moen en Wevelgem begonnen we niet bepaald denderend aan het seizoen. Sommige kenners zagen ons binnen de kortste tijd opnieuw in tweede. Ondertussen hebben we die critici lik op stuk gegeven. Daarom hoeven we nog niet naast onze schoenen te lopen. Maar daar bestaat geen gevaar voor. Als ik al iets in die zin zou opmerken, dan zou ik er wel meteen voor zorgen dat iedereen opnieuw bij de les blijft”, besluit Davy Vercruysse.

(AV)

Zondag 12 januari 14.30 uur: VC Ardooie-FC Marke.