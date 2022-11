Dames FC United Menen (1ste provinciale): “Dit overtreft alle verwachtingen”

FC Menen United is goed bezig. De Menense dames staan derde in de hoogste provinciale reeks, zijn na elf wedstrijden als enige in de reeks nog altijd ongeslagen. Zaterdag komt medeleider SK Staden op bezoek. T1 Jens Holvoet kijkt met vertrouwen naar de topper uit. “Wij hoeven van niemand bang te zijn.”

Het ene seizoen is het andere niet. In tegenstelling tot vorig seizoen weet FC Menen United in deze competitie niet meer wat verliezen is. De Menenaars zijn nog steeds ongeslagen en staan mooi op de derde plaats in de ranking. Zaterdag moet United medeleider Staden in de ogen kijken. “Op het Vaubanstadion zijn we heel zeker niet kansloos”, straalt Jens Holvoet vertrouwen uit. “Op het kunstgras en in een mooie accommodatie willen we Staden het vuur aan de schenen leggen. Vorig seizoen hadden we het moeilijk, we vertoefden steevast in de kelderverdieping. Momenteel overtreffen we de stoutste verwachtingen. Ergens halfweg de klassering was vooraf de doelstelling. We doen veel beter, maar mogen geenszins beginnen te zweven. Mijn voetbalstrepen als trainer heb ik voorheen verdiend bij de jeugd van FC Marke. Van de U7 tot en met de U13, ik heb ze allemaal onder mijn hoede gehad. Tot FC Menen United op de proppen kwam. Van jeugdvoetbal naar damesvoetbal was alleszins een groot verschil. Niet alleen inzake ouderdom, maar ook inzake het voetbalniveau.”

Maar blijkbaar heeft Jens Holvoet het juiste medicijn gevonden om zijn ‘vrouwtjes’ met de juiste mentaliteit aan de aftrap te brengen. “Bij ons zit er geen druk op de ketel”, beweert de 34-jarige Wevelgemnaar. “Mijn meisjes moeten met lef aan de aftrap komen, zich amuseren op het veld. Uiteraard willen we winnen. Liever laat dan vroeg zullen we wel eens moeten leren verliezen. Voorlopig zit de schwung erin en hoeven we van niemand bang te zijn. Ook niet van komende tegenstander Staden. We gaan ze het vuur aan de schenen leggen.” (AV)

Zaterdag 26 november om 17.30 uur: FC Menen United-SK Staden.