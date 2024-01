Cruciale periode voor Excelsior Zedelgem (1)

In afwachting van de komst van enkele spelers, net voor T2 Tom Van Hulle zijn terrein klaarzette, hadden we een uitvoerige babbel met hem. Tom deelt al zeven seizoenen lief en leed met eerste in bevel Marc Calleeuw, die volgend kampioenschap hoofdcoach wordt in Meulebeke. Tom Van Hulle promoveert bij Excelsior Zedelgem.

De sportieve leiders worden bijgestaan door drie uiterst ervaren verlengstukken tussen de krijtlijnen. Zowel Mackim Joos, Nordin Behaeghel als Diego Seron voetbalden op hoog niveau in nationale. Laatstgenoemde fungeert als onze gesprekspartner: een vriendelijke, gelouterde voetballer die nog ettelijke seizoenen door wil gaan en geen blad voor de mond neemt.

“De familiale band in Zedelgem kan perfect aangetoond worden door de benoeming van Tom Van Hulle tot T1. Wie zich al die jaren tomeloos inzet, verdient een beloning. We startten het seizoen in mineur, met nul op 15, maar niemand panikeerde. We moesten immers andere jongens inpassen en automatismen aankweken. Als volwassen mensen organiseerden we in alle vriendschap een gesprek waarbij we benadrukten dat de kwaliteit zeker aanwezig was. Meulebeke werd het kind van de rekening, we wonnen er met 0-3 en verloren niet meer tot 11 november, thuis tegen zwarte beest Boezinge.”

Nooit kansloos

“We startten de terugronde met een bezoek aan Lauwe, dat zal meedoen voor de prijzen. Nu maken we ons op voor de komst van Sparta Heestert en dan volgen de weken van de waarheid: de confrontatie met allemaal toppers: Sassport Boezinge, Wevelgem City en leider Diksmuide. Hoe moeilijk het programma ook oogt, met ons geheel zijn we tegen niemand kansloos. Trouwens, we zouden dolgraag Marc Calleeuw een fantastisch afscheid aanbieden.”

“Wij gunnen onze huidige T1 alle succes bij zijn nieuwe uitdaging. Zelf voetbalde ik bij Veurne, Koksijde, Club Brugge, Cercle Brugge, KV Oostende, RC Gent, Hamme en Torhout. Na een sabbatjaar kwam ik bij Zedelgem terecht: ik werd er met open armen ontvangen.” (JPV)

Zondag 14 januari om 15 uur: Excelsior Zedelgem – FC Sparta Heestert.