Coach Giovanni Sandra (Heestert A): “Ik wil de kloof achter ons groter maken”

Sparta Heestert neemt het zondag op tegen KSK Oostnieuwkerke. “Het is niet gemakkelijk”, aldus coach Giovanni Sandra. “We zitten een beetje in een fase waarin we wel goed spel brengen, maar niet altijd de punten kunnen rapen die we verdienen.”

Dan spreek ik zeker over die wedstrijd tegen Veurne. We verliezen , maar we konden daar altijd winnen. Maar als de bal behekst lijkt en er niet in wil… tja. Dubbel jammer omdat het tegen een ploeg is die onder ons geklasseerd staat. Dan moet je eigenlijk altijd winnen. Je moet de kloof op zo’n manier wat groter proberen maken.”

Heel streng

“Bij de wedstrijd tegen Meulebeke, moet ik ook wel relativeren. Na 10 minuten kreeg Kenneth Voet een rode kaart voor de neus. Hij maakt een fout, en krijgt geel van de ref. Hij repliceert met de woorden ik heb hem niet eens geraakt, wat hem prompt een tweede geel kost. Heel streng. Tekenend voor de periode waarin we momenteel zitten.”

“We konden nog met een 0-0 de rust in. In de tweede helft is Meulebeke wat dreigender, maar eigenlijk houden we goed hetzelfde patroon aan. We scoren op strafschop en de tegenstander moest ook met 10 verder. We krijgen nog een reuzekans op de 0-2, maar het was de thuisploeg die op gelijke hoogte kwam. Al bij al een juiste uitslag, vind ik.”

Ongeruster

“Je denkt in wedstrijden zoals tegen Veurne en Meulebeke aan een 4 op 6, en finaal haal je maar 1 puntje. Natuurlijk is dat een verschil. Geef ons die 3 punten erbij en we staan weer bij de mensen. Terwijl wij nu toch weer wat ongeruster naar beneden moeten kijken. Het zou wel eens kunnen dat in onze reeks liefst 4 of 5 ploegen moeten zakken. Als het er 4 worden, dan tellen we momenteel gelukkig nog 9 punten voorsprong op Veurne. Redelijk comfortabel, maar ook niet meer dan dat.”

“Juist daarom is de wedstrijd van dit weekend superbelangrijk. Thuis tegen Oostnieuwkerke moeten we winnen. De tegenstander redeneert natuurlijk ook zo. Ik hoop dat we dit keer de punten kunnen thuishouden en onszelf zo wat ademruimte kunnen geven, want daarna krijgen we Boezinge, Blankenberge en Deerlijk op ons bord. Je ziet van hier dat we onszelf dit weekend best een cadeautje doen. Hopelijk zit het nu wel eens mee. Ik wil die kloof achter ons wat groter maken.” (MVA)

Zaterdag 4 maart om 19 uur: Sparta Heestert A – KSK Oostnieuwkerke