Club Roeselare (1) wint en is rode lantaarn kwijt

In eerste provinciale is Club Roeselare zijn rode lantaarn kwijt. Het team van coach Christ Vandevyvere won vorig weekend op eigen veld met overtuigende 3-0 cijfers tegen Wevelgem City. Eén van de absolute uitblinkers was Jobbe Dekimpe met twee doelpunten en één assist.

“De voorbije weken waren we zeker niet slecht bezig, maar het resultaat zat nooit mee. Zo verloren we bijvoorbeeld tegen Rumbeke met 1-2, maar zat een gelijkspel er ongetwijfeld in. Zondag tegen Wevelgem waren we vooraf niet echt zeker van een goeie afloop gezien hun status. Zij zijn tot op heden de enige ploeg die de drie punten konden afsnoepen van de leiders. We hebben echter vanaf minuut één geprobeerd Wevelgem vast te zetten op eigen veld en slaagden daar warempel ook in. De 3-0 tussenstand bij de rust was niet eens overdreven. Na het draaien konden we deze voorsprong ook vasthouden. De overwinning werd achteraf natuurlijk gevierd, maar we zijn er nog steeds niet. Bedoeling is nu om zo snel mogelijk nog enkele plaatsen op te schuiven richting veiliger oorden. Belangrijk zal dus zijn om een reeks neer te zetten.”

Praktisch compleet

Zaterdag trekt Club Roeselare naar Houthulst. “Deze verplaatsing is nooit gemakkelijk, ook al staan ze nu op de laatste plaats. Hopelijk kunnen we opnieuw met een bijna complete kern de partij starten, dan is er zeker veel mogelijk, en ja ook de winst.”

Ondertussen startte sportief manager Jeffry Verhoeven de gesprekken op naar volgend seizoen toe. “Ik weet eigenlijk niet als ik het al mag bekendmaken, maar doe het toch. Ja, ook volgend jaar speel ik opnieuw voor Club. Ik voel me hier echt thuis en kreeg van zowel de spelers, technische staf als de supporters veel appreciatie. Er is dan ook geen reden om nu te vertrekken. Hopelijk volgen nog velen mijn voorbeeld en kan de kern zo goed als intact blijven. Een tweede gejuich zou zijn als we in eerste kunnen blijven. Club Roeselare verdient om een stabiele eersteprovincialer te zijn”, aldus de middenvelder uit Roeselare. (SBR)

Zaterdag 30 november om 19 uur: KWS Houthulst A – Club Roeselare.