Brian Vanholm nieuwe T1 van KWS Houthulst: “Het behoud is het enige doel”

Halfweg november nam KWS Houthulst afscheid van trainer Kevin Vanthourenhout. Vanthourenhout werd onmiddellijk vervangen door de 37-jarige Brian Vanholm. Vanholm was zelf ook verrast dat Houthulst bij hem is uitgekomen.

“Ik kende Houthulst eigenlijk niet”, opent Brian. “Op een wielerwedstrijd ben ik toevallig aan de praat geraakt met de voorzitter, waarbij ik het had over mijn carrière en hij over Houthulst. Er was toen geen enkele intentie om trainer te worden bij Woudsport. Even later werd ik uitgenodigd om eens te gaan praten. Dat was vooral met het oog op volgend seizoen. Maar toen ik daar aankwam, bleek Kevin pas ontslagen en kreeg ik te horen dat ze op zoek waren naar iemand met mijn profiel.”

Brian heeft als speler ervaring in zowat elke reeks. Als trainer beperkt het zich tot het trainen van jeugdploegen. Hij beseft dan ook dat het geen makkelijke opdracht zal worden om Houthulst uit de degradatiezone te krijgen. “Ik ben de uitdaging aangegaan en heb er heel veel zin in. Ik wil in eerste instantie de discipline terugbrengen in de ploeg en wil dat er hard gewerkt wordt. Ik heb samen met mijn staf een duidelijk visie over het voetbal dat we willen brengen. Of we nu tegen de eerste of de laatste spelen, wij willen altijd ons eigen voetbal brengen.”

Nieuw systeem

Twee weken na zijn aanstelling is er in Houthulst niet onmiddellijk een shockeffect merkbaar. De ploeg haalde één op zes en blijft daarmee laatste in de stand. “Ik ben tevreden over wat ik de afgelopen twee weken heb gezien. We hebben getoond dat er een ploeg staat die wil vechten voor elkaar. Het is niet makkelijk om in twee weken tijd alles om te gooien en een nieuw systeem in de ploeg te slijpen”, gaat de inwoner van Oudenburg verder.

Voor de winterstop staan er nog twee belangrijke wedstrijden op het programma. Een verplaatsing naar KSK Oostnieuwkerke en een thuiswedstrijd tegen KFC Moen, twee ploegen uit de rechterkolom. “Het is absoluut de bedoeling om nog punten te pakken voor de winterbreak. Het is belangrijk om de kloof niet te groot te laten worden. In eerste blijven is het enige doel dit jaar. Alle punten die we dit kalenderjaar nog pakken zijn extra. Dan hebben we wat tijd om te werken op training. We willen er absoluut staan na nieuwjaar”, besluit de filiaalmanager bij Lidl.