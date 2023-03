Bjorn Cool (KFC Meulebeke – 1): “We winnen iets te weinig”

Met een verdiend 1-1-gelijkspel keerde KFC Meulebeke terug uit Deerlijk. Daarmee haalde de ploeg de beoogde 30 punten die zouden moeten volstaan voor het behoud. Er zat wel meer in volgens T1 Bjorn Cool. “In Deerlijk zijn we niet geholpen door de scheidsrechter. Eerst was er een strafschopfase die niet gefloten werd en naar het einde toe was er een veel te strenge rode kaart. Ook strandde er een bal op de kruising voor die kaart. Met tien man was het te moeilijk om alsnog een driepunter uit de brand te slepen. Spijtig, want we mochten zeker aanspraak maken op de drie punten. Maar goed, toen ik overnam was mijn doel zo snel mogelijk het behoud te verzekeren door 30 punten te halen. Dat is nu bereikt.”

“Er resten nog zes wedstrijden waarin we zoveel mogelijk punten proberen te pakken. We verliezen niet veel, maar winnen ook iets te weinig. Zaterdag wacht Oostnieuwkerke, een ploeg die zich weert als een duivel in een wijwatervat om het behoud te verzekeren. Het is een potige ploeg en ik verwacht dat ze ons ook op die manier zullen bekampen.” (WD)

Zaterdag 18 maart om 18 uur: KFC Meulebeke – KSK Oostnieuwkerke.