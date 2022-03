Bjarne Cardon wil in schoonheid afsluiten bij KSK Oostnieuwkerke (1): “We moeten een reeks neerzetten”

Het is een moeilijk seizoen voor KSK Oostnieuwkerke. Sinds speeldag één staat de blauw-witte garde op een degradatieplaats. Toch verliest niemand de moed om voor het behoud te vechten, zeker niet de vertrekkende middenvelder Bjarne Cardon. De Heistenaar wil op een mooie manier afscheid nemen.

“Met onze kern die voor deze campagne werd samengesteld, had ik gedacht toch ergens in de bovenste helft van de rechterkolom te kunnen eindigen”, zegt de 22-jarige Cardon. “Vanaf speeldag één is alles echter beginnen tegenzitten en was de krappe kern zeker geen voordeel. Uiteindelijk werd in onderling overleg de samenwerking met Johnny Nierynck als hoofdcoach stopgezet.”

“Romain Haghedooren kwam in zijn plaats en meteen werd een nieuw systeem uitgedokterd. Daarnaast werden er tijdens de winterstop enkele Franstaligen gehaald. Daardoor is er nu meer onderlinge concurrentie, maar is het wel moeilijker communiceren dan vroeger. Na Nieuwjaar hebben we al knappe prestaties neergezet, zeker thuis met zes op zes. Dat sterkt ons vertrouwen dat we zondag ook tegen de buren van SK Roeselare-Daisel A iets kunnen halen. Toch blijf ik het de beste ploeg uit de reeks vinden. Zeker hun middenveld is bijzonder sterk. Als je nu net in die zone speelt als tegenstander, dan heb je altijd een moeilijke namiddag, maar we rekenen op minstens een gelijkspel – en liefst meer, natuurlijk.”

Na Nieuwjaar haalden we thuis zes op zes. Dat geeft vertrouwen

“Die punten kunnen we heel goed gebruiken in de strijd om het behoud. We moeten op de slotspeeldagen nog een kleine reeks neerzetten om weg te geraken van de laatste twee plaatsen. Als Anzegem in amateurklasse blijft, kan het zelfs zijn dat de rode lantaarn vermijden al genoeg is om het behoud te verzekeren.”

Naar Torhout

Zelf zoekt Bjarne Cardon straks andere oorden op. “In december legde amateurclub Torhout KM de eerste contacten voor een transfer. Aangezien Torhout veel dichter bij Heist ligt en het sportief een stapje voorwaarts is, heb ik amper getwijfeld, zeker gezien de mindere sportieve situatie van Oostnieuwkerke. Toch hoop ik hen in eerste provinciale te kunnen houden. Ik zie het trouwens zeker niet als een verloren jaar. Zelfs in deze moeilijke situatie heb ik enorm veel bijgeleerd”, besluit de student. (SBR)

Zondag 27 maart om 15 uur: KSK Oostnieuwkerke – SK Roeselare-Daisel A.