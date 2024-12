Beloften KVC Ardooie bakken voor goede doel

Voor de beloften van eersteprovincialer KVC Ardooie is het niet alleen voetbal dat telt. De 22-koppige spelerskern zet zich namelijk ook in voor het goede doel met de verkoop van zelfgebakken vanillewafels.

Trainer Andy Werbrouck: “We hebben over de drie bakdagen heen 923 zakjes zelfgebakken vanillewafels verkocht en dit heeft ons de fantastische winst van 2.020 euro opgeleverd voor De Warmste Week. Dit was voor ons ook een onverhoopt succes. De ploeg is van plan om op zondag 22 december naar Brugge te trekken om daar het bedrag te overhandigen.”

Maar qua ploeg zijn ze ook een apart verhaal. “Na de coronapandemie waren er veel talentvolle jongens gestopt. Ze startten ook en niet meer terug op. Toen kwam onze sportieve manager Dieter Devos met het idee om een beloftenploeg op te starten waarbij er maar eenmaal getraind moest worden op vrijdagavond en een wedstrijd in competitieverband wordt gespeeld op zondagmorgen. Het eerste seizoen verliep met veel ups en downs, maar nu zijn we toch al ons vierde jaar ingegaan met 22 toegewijde jongens, van 19 tot 28 jaar en een mooie afspiegeling van de maatschappij: een dakwerker samen met een bio-ingenieur, een doctoraatstudent met een elektricien en ook jongens die al wat moeilijkere jaren achter de rug hebben. Zij vormen nu een hechte vriendengroep, die ondertussen ook naast het voetbal samen op stap trekt.”

“Afgelopen zondag hebben we zelfs samen kerstontbijt gehouden en zo het begrip eenzaamheid proberen weg te werken. Sportief mogen we trouwens ook niet klagen want na twee jaar na elkaar op een tweede plaats geëindigd te zijn, staan we nu voorlopig op de eerste plaats. We hopen deze ranking natuurlijk ook na Nieuwjaar vast te houden”, klinkt het. (SBR)