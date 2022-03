“Afscheid in schoonheid, op de bank of in het doel”

Invallersdoelman Harold Van Der Borght heeft, sinds titularis Justin Verlinden op 13 februari uitviel met een ernstige schouderblessure, al drie keer na elkaar de nul gehouden voor KSC Blankenberge (1), telkens na een prima prestatie. Verlinden is aan het revalideren en keert binnenkort terug, Van Der Borght loopt niet naast zijn schoenen.

“Destijds in Damme had ik ook de reputatie dat ik vaak de nul kon houden”, zegt hij. “Bij Blankenberge probeer ik hetzelfde te doen zolang ik Justin Verlinden vervang. Die kwam erbij omdat ik sukkelde met een vervelend vingerletsel, maar laat me heel duidelijk zijn: als Justin zich opnieuw fit meldt, is het voor mij gedaan en zal ik me, geconcentreerd vanuit de dug-out, klaar houden.”

“In de terugronde hebben we nog geen enkele wedstrijd verloren, en we zijn opgeklommen naar een gedeelde vierde plaats. Nu maken we ons op voor de komst van Oostnieuwkerke. Ploegen die strijden voor het behoud lijken mij altijd te duchten.”

“Ik weet niet of ik nog tussen de palen zal staan, maar de transfer naar Blankenberge heb ik me geen moment beklaagd, hoor. Spijtig genoeg blesseerde ik me op een rotslecht moment. Zolang mijn contract loopt, geef ik het beste van mezelf, op training, tijdens de wedstrijden en tegenover trainers, spelers en supporters. Je kent mijn standpunt: afscheid in schoonheid, op de bank of tussen de lijnen.”

Naar Loppem

Maar dat afscheid komt er dus aan: “SV Loppem wordt mijn nieuwe uitdaging, op een boogscheut van Oostkamp, waar ik woon. Loppem heeft twee kleppers van leider Veurne in tweede provinciale weten aan te trekken, en het toont ambitie. Hopelijk kan ik de ploeg nog pakweg vijf jaar diensten bewijzen.” (JPV)

Zondag 20 maart om 16 uur: KSC Blankenberge – KSK Oostnieuwkerke