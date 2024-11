Aaron De Veirman en FC Marke overtreffen de verwachtingen

FC Marke blijft vriend en tegenstander verbazen. Vorige speeldag werd met 4-2 gewonnen van Houthulst. Met een voorlopige vijfde plaats doen de groen-zwarten het meer dan behoorlijk. T1 Davy Vercruysse, die de ploeg vanuit vierde naar de hoogste provinciale reeks loodste, beschikt allicht over een tovermiddel.

“Van zijn toverdrank hebben we nog niet gedronken, maar we overtreffen de stoutste verwachtingen”, lacht Aaron De Veirman. “Toen de competitie op gang werd gefloten, acteerden we nog wat onzeker, ontbrak het ons aan durf en lef. Maar de verrassende zege op Zwevegem heeft ons een enorme boost gegeven. Vanaf dan zijn we gegroeid in deze competitie. En niet onbelangrijk, we hebben enkele jongens lopen die hun voet mogen zetten naast de betere spelers uit de reeks.”

verdiende punten

Aaron De Veirman is een late roeping in het voetbal. “Voorheen deed ik mijn ding in het wielrennen”, zegt de 27-jarige Markenaar. “Ik deed het niet onaardig, bracht het zelfs tot bij de beloften. Pas op mijn 22ste trok ik de voetbalschoenen aan. Eerst bij Marke, daarna stapte ik voor twee seizoenen over naar Ingelmunster. Uiteindelijk ben ik naar mijn moederclub teruggekeerd. Of er een groot niveauverschil is tussen tweede en eerste provinciale? Vooraf had ik me aan een moeilijk seizoen verwacht. Maar met een voorlopige zevende plaats handhaven we ons moeiteloos in de linkse kolom. Eerlijk, wij hadden het vooraf niet durven dromen. En onze punten hebben we niet gestolen, maar dik verdiend.”

romelu lukaku

Naast FC Marke heeft Aaron De Veirman nog een boontje voor de Engelse First Divisonclub Everton. “De sympathie voor de Engelse eersteklasser kwam er toen Romelu Lukaku er zijn voetbalkunsten ging demonstreren. Vanaf dat moment volgde ik Everton op de voet. Ook nadat Lukaku Everton verliet ben ik blijven supporteren voor The Toffees, zoals ze in Engeland worden genoemd. Ondanks ik graag eens live er een wedstrijd zou willen bijwonen, is het er nog nooit van gekomen. Maar het staat op mijn bucketlist”, besluit Aaron. (AV)

Zondag 1 december om 15 uur: SV Bredene FC Marke.