Zwaar geblesseerde Gauthier Libbrecht kon rekenen om mooie geste van Winkel Sport: “Ondertussen mijn contract verlengd”

Gauthier Libbrecht (28) is momenteel herstellende van een zware blessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen Francs Borains, ondertussen twee weken geleden. Zondag gaat hij – op krukken – zijn makkers van Winkel Sport aanvuren op de thuismatch tegen KVK Tienen.

“Ik trapte de bal weg en mijn voet bleef steken. Ik zag meteen dat mijn voet eigenlijk in een onnatuurlijke positie naast mijn been lag, de pijn was ook niet te harden.” De aanwezige Rode Kruis-mensen kwamen toegesneld en konden wat pijnstilling toedienen, het duurde een half uur vooraleer hij via de hulpdiensten het veld kon verlaten. “Het was alleszins geen mooi zicht. Mijn vriendin is me komen ondersteunen, ook Fries Deschilder bleef bij mij.”

Maar ondertussen is het vizier alweer gericht op de revalidatie. “Mijn kuitbeen is op drie plaatsen gebroken en ook alles aan mijn enkel is gescheurd. Er zit nu een plaatje met zes schroeven in mijn been, als ik er geen last van ondervind, mag het blijven zitten. Op 8 maart (de dag voor zijn 29ste verjaardag, red.) mag ik uit het gips en dan kan de revalidatie starten. Dat zal nog de nodige tijd in beslag nemen, ik moet mikken op volgend seizoen.”

Jeugdopleiding bij Club

Voor het onfortuinlijke voorval was Gauthier al tot een princiepsovereenkomst gekomen. “En ondertussen heb ik al effectief mijn contract verlengd.” Hij is ook personal trainer bij Athos in Izegem. “Ik zit dus thuis, maar poog van hieruit wat papierwerk te doen”, aldus de centrale verdediger die nu in Rumbeke huist, maar in Menen en Wevelgem opgroeide. Na de de jeugdopleiding bij Club Brugge speelde hij zes seizoenen bij KMSK Deinze, een jaar bij Mandel en straks dus het tweede seizoen bij Winkel Sport dat het zondag opneemt tegen KVK Tienen. Ook Henri Van Marcke is nog out. “Ik loop al met krukken en zal de match normaal kunnen bijwonen.” (WVS)

Zondag 5 maart om 15 uur: Winkel Sport KVK Tienen.