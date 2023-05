Zaterdag de laatste wedstrijd van een ellenlang seizoen voor Mandel United en Winkel Sport: de laatste loodjes, zonder gewicht

Volgend jaar geen derby meer tussen Mandel United en Winkel Sport. Winkel Sport mag straks aan zijn vijfde seizoen in eerste nationale beginnen, voor Mandel United volgt er een herstart in de tweede afdeling, met een totaal andere spelersgroep.

De redding van Mandel United was pas in augustus een feit. De eerste wedstrijden met een belofteploeg werden met zware cijfers verloren, maar daarna kreeg de spelersgroep vorm en kon het team weerwerk bieden. Maar de redding zat er nooit in, zeker toen de ploeg in februari in duels tegen rechtstreekse tegenstanders telkens de boot in ging. Mandel United heeft nu 14 punten, uit vier zeges en twee gelijke spelen. Twee van die zeges haalde Mandel tegen Antwerp B, dat daardoor op een barrageplaats blijft steken. Mandel won voor het laatst op 4 februari, daarna volgden 15 nederlagen, onderbroken door één gelijkspel, tegen promovendus RFC Luik.

Mandel United kiest voluit voor de lokale verankering

Mandel gooit het volgend seizoen over een andere boeg, kiest voor lokale verankering en heeft met Angelo Paravizzini een trainer beet die zijn stempel wil drukken.

Puzzelen en tegenslag

Bij Winkel Sport kende men dit seizoen vooral een goede heenronde, die werd afgesloten met 25 punten. Na de winterstop was het, mede door veel blessures in het verdedigende compartiment, vaak puzzelen voor trainer Jeffry Verhoeven. Het zat ook niet altijd mee met de scheidsrechterlijke beslissingen; ook afgelopen weekend niet, na twee afgekeurde goals en uiteindelijk nog de gelijkmaker in de slotfase.

Winkel staat nu 15de, kan nog wat plaatsjes opschuiven als het gaat winnen bij OH Leuven B, maar de zevende stek van vorig jaar zal het uiteraard niet meer evenaren.

Naar komend seizoen toe is Winkel Sport nog in onderhandeling met een topspits, maar witte rook wordt ten vroegste volgende week verwacht. Voor de match bij OHL B (dat in Tienen speelt) recupereert het Daan Debouver en Felix Reuse zal misschien al op de bank zitten. Michiel Clyncke raakt wellicht ook fit na zijn hersenschudding. “Alle spelers reizen in principe ook mee met de bus voor deze laatste match van het seizoen”, laat sportief manager Patrick Rotsaert weten. Winkel Sport haalde ondertussen al drie aanwinsten bij Jong Cercle, onder wie Izegemnaar Mathieu Vervaecke.

Met 38 wedstrijden was dit voor beide teams ook een ellenlang seizoen.